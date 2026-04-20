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La Bourse de Paris termine en recul (-1,12%) à deux jours de la fin du cessez-le-feu
information fournie par AFP 20/04/2026 à 19:14

Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points lundi 20 avril, après son rebond vendredi ( AFP / Ludovic MARIN )

Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points lundi 20 avril, après son rebond vendredi ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a terminé en recul lundi (-1,12%) à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, où les espoirs de pourparlers alternent avec les regains de tension.

Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points après son rebond vendredi. L'indice vedette de la place parisienne avait alors repris 1,97% à 8.425,13 points, avec l'annonce par Téhéran de la réouverture complète du détroit d'Ormuz pour les navires commerciaux.

Depuis, les cours du pétrole sont remontés avec les regains de tension: arraisonnement d'un bateau iranien, attaques de navires commerciaux, fermeture du détroit, incertitude sur la participation de l'Iran aux nouvelles négociations au Pakistan, cessez-le-feu qui pourrait prendre fin mercredi.

A 16h30 GMT, le cours du Brent de la mer du Nord, référence mondiale, progressait (+5,31%) à 95,18 dollars le baril. Son équivalent américain WTI s'échangeait à 88,85 dollars le baril (+5,96%).

"Le sentiment qui prédomine est que les marchés restent focalisés sur la situation géopolitique mais en ayant une forme de confiance sur le fait que la situation ne dégénère pas à nouveau", commente Alexandre Baradez, responsable analyses marchés chez IG France.

- Alstom rebondit -

Coté hors CAC 40, le titre d'Alstom a rebondi (+2,67%) après avoir totalement déraillé vendredi (-27%), quand le constructeur ferroviaire avait annoncé que des retards de livraison plombaient ses prévisions de résultats.

Le groupe parapétrolier français Viridien a flambé de 18%, servi par la remontée des cours du pétrole et par une note de la banque Barclays pour "surpondérer" sa valeur en bourse.

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