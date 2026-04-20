En Allier, un match de D5 termine avec par un coup de couteau

En Allier, un match de D5 termine avec par un coup de couteau

Ce n’est que du foot, et pourtant. Et pourtant, ce mardi, le parquet de Montluçon s’apprête à examiner la situation d’un match de foot qui a dégénéré. Le match entre les clubs de Saint-Angel et Malicorne, en cinquième division du district de l’Allier, n’est pas allé à son terme ce dimanche 19 avril.

Comme le relate La Montagne , on jouait la fin de la partie quand un joueur des jaunes de l’US Malicorne a reçu des coups, donnés par un joueur de l’AS Saint Angel. Ce dernier est sorti du terrain en furie et serait revenu sur la pelouse du stade Raymond Labouesse avec un couteau. L’attaquant aurait alors menacé deux joueurs. Les gendarmes ont emmené le mis en cause dans la foulée.…

UL pour SOFOOT.com