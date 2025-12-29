 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris termine en légère hausse
information fournie par AFP 29/12/2025 à 18:25

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, sur un marché aux faibles volumes dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année 2025.

Le CAC 40 a pris 0,10% à 8.112,02 points, en hausse de 8,44 points.

Mercredi, dernier jour d'ouverture de la Bourse de Paris pour une demi-séance avant les fêtes de Noël, le CAC 40 avait terminé parfaitement stable à 8.103,58 points.

En pleine période de fêtes de fin d'année, les volumes d'échanges restent faibles car de nombreux investisseurs ont délaissé le marché.

"La plupart d'entre eux ont déjà clôturé leurs comptes et ne réagissent plus qu'aux sujets urgents", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Et "après une nouvelle année boursière solide", il faut s'attendre "à un mouvement de prises de bénéfices" qui devrait "se poursuivre pendant un certain temps" sur les marchés européens, relève de son côté Christine Romar pour CMC Markets.

Côté obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans a atteint 3,52%, contre 3,56% mercredi soir en clôture. Son équivalent allemand a terminé à 2,83%, contre 2,86%.

La défense en baisse

Les valeurs de la défense ont fini en baisse en Europe, mises à mal par l'avancée des discussions pour un accord de paix en Ukraine.

Les Etats-Unis ont proposé à Kiev des garanties de sécurité "solides" pour une période de 15 ans prolongeable, a annoncé lundi Volodymyr Zelensky, ajoutant avoir demandé à Washington une durée plus longue à l'occasion de sa rencontre dimanche avec Donald Trump.

Le président américain a lui déclaré avoir eu un appel "positif" avec Vladimir Poutine, au lendemain de sa rencontre avec son homologue ukrainien.

Safran a perdu 1,67% à 294,30 euros, Thales 0,66% à 227,10 euros et Dassault Aviation 0,52% à 270,40 euros.

