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Le chancelier allemand Friedrich Merz dit vouloir se battre pour le projet du Scaf
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 20:45

Le chancelier allemand Merz assiste à la session plénière du Bundestag, à Berlin

Le chancelier allemand Merz assiste à la session plénière du Bundestag, à Berlin

Le ‌chancelier allemand Friedrich Merz a dit vendredi être ​prêt à faire tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre la crise qui ​touche le projet européen d'avion de combat du programme ​Scaf (Système de combat aérien ⁠du futur), dans l'impasse du fait de ‌vives tensions industrielles.

"Le futur de l'industrie allemande est en jeu, et cette industrie ​dépend fortement ‌du secteur de la défense", a-t-il ⁠déclaré lors d'une conférence de presse organisée par le quotidien FAZ, ajoutant qu'il se battra "jusqu'au ⁠dernier moment" ‌pour des projets européens comme le ⁠Scaf.

Deux médiateurs, l'un français, l'autre allemand, ont ‌été nommés pour apporter des solutions ⁠d'ici la fin du mois prochain, ⁠a ajouté le ‌chancelier allemand.

Le programme Scaf - de 100 milliards ​d'euros - est en ‌péril dans un contexte de désaccords sur son contrôle entre le ​français Dassault Aviation et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne.

L'Etat allemand va ⁠entrer au capital du constructeur franco-allemand de chars KNDS, a par ailleurs ajouté Friedrich Merz, confirmant des informations de Reuters publiées en février.

(Reportage de Rachel More et Alexander Huebner; version ​française Zhifan Liu)

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