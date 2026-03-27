Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra? dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026 ( AFP / - )

Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi:

. Appel de fonds de l'ONU pour les réfugiés en Iran

L'ONU a lancé un appel de fonds inter-agences à hauteur de 80 millions de dollars, pour répondre aux "besoins humanitaires urgents" de près de deux millions de réfugiés et les communautés qui les accueillent en Iran.

. Au G7, Marco Rubio prié de clarifier la stratégie américaine sur l'Iran

Les alliés du G7 pressent le secrétaire d'État américain Marco Rubio de clarifier la stratégie de la Maison Blanche sur l'Iran, près d'un mois après le début de la guerre au Moyen-Orient qui affecte durement l'économie mondiale.

. Deux complexes sidérurgiques majeurs frappés en Iran

Deux complexes sidérurgiques majeurs ont été frappés en Iran, selon des médias d'Etat.

. L'Egypte impose un couvre-feu commercial face à l'envolée de sa facture énergétique

L'Egypte a ordonné à partir de samedi la fermeture des commerces, restaurants et centres commerciaux dès 21H00 en semaine, une mesure d'urgence pour freiner une facture énergétique qui a plus que doublé.

. Le HCR alerte sur un risque "réel" de "catastrophe humanitaire" au Liban

La situation du Liban est "extrêmement préoccupante", avec un risque "réel" de "catastrophe humanitaire", a alerté vendredi l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), s'inquiétant de la situation de plus d'un million de personnes déplacées dans ce pays.

. Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran

Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser les tirs de missiles sur son pays.

. Discussions possibles Etats-Unis/Iran au Pakistan, selon Berlin

Les Etats-Unis et l'Iran prépareraient des discussions directes au Pakistan, a indiqué le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul lors d'une interview à la radio publique allemande Deutschlandfunk.

. L'Iran force trois navires à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir forcé trois porte-conteneurs à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz.

"Le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et aux soutiens des ennemis américano-sionistes est interdit", ont affirmé en outre sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.

Deux porte-conteneurs géants du transporteur maritime chinois Cosco, bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre, ont dû rebrousser chemin, a précisé la plateforme de suivi maritime Kpler.

. 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran

Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques dans le pays depuis le début de la guerre il y a près d'un mois, selon les autorités.

. Ecole bombardée en Iran: le chef des droits de l'homme de l'ONU réclame "justice"

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a fustigé "l'horreur profonde" du bombardement meurtrier d'une école iranienne le 28 février, exhortant Washington à conclure rapidement son enquête et à "rendre justice".

. Téhéran dénonce une attaque "calculée" des Etats-Unis

L’attaque contre cette école qui a fait plus de 175 morts, selon Téhéran, "n’était ni un simple +incident+, ni une +erreur de calcul +. Les déclarations contradictoires des États-Unis visant à justifier leur crime ne sauraient en aucun cas les exonérer de leur responsabilité", a accusé le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Il a évoqué une attaque "calculée" de l'armée américaine, dans un message vidéo diffusé lors de la réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme.

. Accord Ukraine et Arabie saoudite sur la défense aérienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçu le 27 mars 2026 par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, à Djeddah ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / - )

L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération qui permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones de conception iranienne Shahed, à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a annoncé à l'AFP un haut responsable au fait du dossier.

"L'objectif de l’accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut" pour "contrer les Shahed et autres drones", a-t-il précisé.

. L'Iran appelle les civils à quitter les zones proches des forces américaines

Les "lâches" forces américano-israéliennes "tentent d'utiliser des sites civils et des innocents comme boucliers humains", ont affirmé les Gardiens de la révolution sur leur site Sepah News, après que l'Iran a menacé de cibler les hôtels du Golfe.

. Réunion du Conseil de sécurité, selon Moscou

Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos à 14H GMT, à la demande de Moscou, selon un représentant russe cité par l'agence Tass.

"La Fédération de Russie a demandé la tenue de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l’ONU en raison des frappes en cours contre des infrastructures civiles en Iran, notamment des établissements d'enseignement et de santé", a indiqué Evgueni Ouspenski, porte-parole du représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, cité par l'agence russe.

. Pétrole en hausse

A la mi-journée en Europe, le baril du Brent repassait la barre des 110 dollars (+2,52%). Son équivalent américain, le WTI, augmentait à 96,86 dollars (+2,52%).

Peu après 11H00 GMT, les quatre principales Bourses européennes étaient en recul : Francfort perdait 1,47%, tout comme Paris (-0,97%), Londres (-0,63%) et Milan (-1,38%).