La Bourse de Paris tente un rebond malgré les tensions sur les taux d'emprunt

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris tente un rebond mercredi, dans un marché toutefois freiné par la hausse des taux d'emprunt souverain, en raison de l'incertitude politique et budgétaire de la France.

L'indice vedette CAC 40 prenait 0,45% vers 09H55, soit 34,35 points à 7.688,60 points. La veille, le CAC 40 a reculé de 53,65 points (-0,70%) et s'est établi à 7.654,25 points.

"Le marché obligataire mène le mouvement, avec une grosse vague de ventes qui a propulsé la veille le rendement des emprunts britanniques à 30 ans (gilts) à leur plus haut niveau depuis mai 1998, tandis que les obligations françaises à 30 ans atteignaient des niveaux inédits depuis 2009", commente Jim Reid, économiste de Deutsche Bank.

Cette hausse du rendement de l'emprunt français à long terme est alimentée par "les craintes croissantes d'une nouvelle chute du gouvernement la semaine prochaine", a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre François Bayrou se soumettra lundi à un vote de confiance devant les députés, qui semble toutefois perdu d'avance car les oppositions de gauche et d'extrême droite ont fait savoir qu'elles ne voteraient pas la confiance.

La dette publique française représente près de 114% de son PIB, la troisième plus importante de la zone euro derrière la Grèce et l'Italie.

Les économistes de Deutsche Bank "estiment que le déficit français atteindra entre 5,6 et 5,8% du PIB en 2025, au-dessus de l'objectif officiel de 5,4%, ce qui alimente encore les doutes sur la soutenabilité de la dette", souligne Jim Reid.

Dans le même temps, l'or a dépassé la veille pour la première fois les 3.500 dollars, "confirmant son rôle de couverture face aux craintes inflationnistes et budgétaires", note M. Reid.

L'once d'or, soit 31,1 grammes, valait 3.535 dollars (+0,06%) vers 09H50, près de son nouveau sommet à 3.536 dollars.

Derichebourg dévisse

Le spécialiste du recyclage des métaux a révisé en baisse ses objectifs annuels de rentabilité opérationnelle en raison notamment de la hausse des droits de douane aux Etats-Unis, et dit prévoir une chute de son chiffre d'affaires sur un an, selon un communiqué publié mardi après la clôture de la Bourse.

A la cote, le titre Derichebourg chutait de 12,63% à 4,75 euros.

Valneva salué

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé mardi de nouvelles données positives d'un essai clinique de Phase 2 concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme. L'action du groupe gagnait 4,60% à 3,61 euros.

Euronext CAC40