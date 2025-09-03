 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Au pied du mur, Bayrou tend la main au RN et au PS
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:11

La REF 2025

La REF 2025

A cinq jours d'un vote de confiance susceptible de faire tomber son gouvernement, François Bayrou a tendu la main au Rassemblement national (RN) et au Parti socialiste (PS), se disant prêt à revenir sur le projet de supprimer deux jours fériés et durcissant les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME).

Le Premier ministre a affirmé mercredi au micro de BFMTV/RMC vouloir "tendre la main à toutes les forces politiques" après avoir engagé la responsabilité de son gouvernement sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

François Bayrou s'est dit notamment prêt à revenir sur sa proposition de supprimer deux jours fériés qui doit permettre de faire quatre milliards d'euros d'économies dans le cadre du projet de budget pour 2026.

"Je suis ouvert à ce que nous trouvions une organisation qui permette d'obtenir les mêmes buts sans avoir les inconvénients", a-t-il dit renvoyant la balle dans le camp des formations politiques pour trouver des solutions alternatives.

Depuis lundi, le Premier ministre consulte les responsables politiques de tous bords avant le vote de confiance prévu le 8 septembre à l'Assemblée nationale mais il se heurte toujours à l'opposition du RN, du PS ou encore de la France insoumise (LFI).

En cas d'absence de majorité lors du vote, le gouvernement sera renversé.

François Bayrou s'est dit mardi "réaliste" mais "pas défaitiste" quant à ses chances de rester au pouvoir.

Il doit recevoir jeudi les responsables du PS, dont le premier secrétaire du parti Olivier Faure qui s'est dit mardi soir "à la disposition" d'Emmanuel Macron pour discuter de l'après-Bayrou.

Olivier Faure pense qu'il peut être Premier ministre, a souligné François Bayrou sur BFMTV/RMC, "la question, c'est avec quelle majorité ?".

Pour les députés PS, "la réflexion sur une abstention lundi devrait être à l'ordre du jour", a estimé le chef du gouvernement.

Reçue mardi à Matignon, la cheffe de file des députés RN, Marine Le Pen, a pour sa part réaffirmé que son parti n'accorderait pas sa confiance à François Bayrou.

Le Premier ministre a pourtant fait un pas vers la formation d'extrême droite, en confirmant que son gouvernement avait signé un décret durcissant les conditions d'accès à l'Aide médicale d'Etat (AME), qui permet aux étrangers en situation irrégulière et à revenus très faibles d'avoir une couverture maladie, une demande de longue date du RN.

"C'est une mesure de bon sens. Lorsque vous demandez des efforts aux Français, il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent c'est qu'eux doivent faire des efforts et que les étrangers (...), que tout le monde n'y soit pas associé", a déclaré mercredi François Bayrou.

Face aux appels à la dissolution émanant notamment du RN, le Premier ministre a jugé que cela représentait un "risque" qui n'apporterait pas plus de "clarté". "C'est la position du Président de la République", a-t-il assuré.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Budget 2026
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • Zone euro - Décision sur les taux de la BCE à Francfort
    Zone euro/PMI: Croissance modérée de l'activité du secteur privé en août
    information fournie par Reuters 03.09.2025 11:26 

    L'activité du secteur privé de la zone euro a progressé à un rythme faible en août, le rebond du secteur manufacturier compensant la très faible progression du secteur des services alors que les nouvelles commandes ont augmenté pour la première fois depuis mai ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank