Guerre en Ukraine : une contre-offensive ukrainienne progresse dans l'Est, alors que les troupes russes sont handicapées par la coupure de Starlink
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/02/2026 à 11:54

Sur la semaine écoulée, seule la journée du 9 février a vu des progressions russes sur le front. Les autres jours, Kiev a gagné du terrain.

Des résidents d'Odessa, en Ukraine, le 13 février 2026. ( AFP / OLEKSANDR GIMANOV )

Les troupes ukrainiennes ont reconquis 201 km2 de territoire occupé par la Russie entre mercredi et dimanche, d'après une analyse AFP , lundi 16 février, des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Les forces de Kiev n'avaient pas repris autant de territoires en si peu de temps depuis une contre-offensive de juin 2023. La surface conquise est presque équivalente aux conquêtes russes de l'ensemble du mois de décembre (244 km2).

"Ces contre-attaques ukrainiennes tirent probablement parti du blocage de l'accès des forces russes à Starlink , qui selon les blogueurs militaires russes, perturbent les communications et le commandement", juge l'ISW, qui collabore avec le Critical Threats Project, un autre centre de réflexion américain.

Les Russes bloqués sur tout le front

Le 5 février, des observateurs militaires russes avaient déjà constaté cette interruption après des annonces par Elon Musk de "mesures" pour mettre fin à l'usage de cette technologie par le Kremlin. Kiev affirmait que les drones russes s'en servaient notamment pour contourner les systèmes de brouillage électronique et frapper leurs cibles avec précision.

Sans le recours à Starlink, sur la semaine écoulée, seule la journée du 9 février a vu des progressions russes sur le front. Les autres jours, Kiev a gagné du terrain.

Les reprises ukrainiennes se concentrent surtout à environ 80 kilomètres à l'est de la ville de Zaporijia, dans une zone où les troupes russes ont beaucoup progressé depuis l'été 2025.

Mi-février, Moscou contrôlait totalement ou partiellement 19,5% du territoire ukrainien, contre 18,6% un an plus tôt. Environ 7% -la Crimée et une partie du Donbass- étaient déjà sous contrôle russe avant l'invasion massive lancée en février 2022.

Guerre en Ukraine

