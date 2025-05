La saison des résultats se poursuivra ces prochains jours. Les 357 sociétés du S&P500 ayant déjà présenté leurs comptes ont dépassé les attentes de 6% en moyenne au niveau du bénéfice par action, selon Bank of America.

Au chapitre économique, les économistes ont été pris à contre-pied par la hausse inattendue de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier de l'Institute of Supply Management. Attendu en baisse de 50,8 à 50,2 points, il est finalement ressorti à 51,6 points. La composante prix a, elle, progressé de 4,2 points sur un mois à 65,1%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en ordre dispersé. L'indice CAC 40 a perdu 0,55% à 7727,93 points tandis que le Dax40 a gagné 1,08% à 23335,42 points. Francfort est proche de son record de 23 476,01 points touché le 18 mars. La Bourse de Londres était fermée ce lundi. A Wall Street le Dow Jones gagne 0,05% et se dirige vers une dixième séance consécutive de hausse ! En revanche, le Nasdaq Composite recule de 0,56%.

La Bourse de Paris sous-performe et Francfort repart à l'assaut de son record

