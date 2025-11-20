Menace russe : la France doit "accepter de perdre ses enfants", prévient le chef d'état-major des Armées français

Ce qu'il manque à la France, "c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est", a tranché le patron des armées françaises.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La France dispose des capacités pour faire face en cas de confrontation avec la Russie, assuré le chef d'état-major des Armées français, le général Fabien Mandon. Le pays doit toutefois être prêt à souffrir économiquement et à y perdre "ses enfants", sous peine de "flancher".

"On a tout le savoir, toute la force économique et démographique pour dissuader le régime de Moscou (...). Ce qu'il nous manque, et c'est là où vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est", a dit lors d'un discours devant les maires le plus haut gradé français, le général Mandon.

"Si notre pays flanche parce qu' il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants , parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque", a-t-il ajouté. "Il faut en parler dans vos communes", a-t-il conclu.

"Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans trois, quatre ans qui serait une forme de test -peut-être le test existe déjà sous des formes hybrides- mais peut-être (quelque chose de) plus violent", avait déclaré en octobre le plus haut gradé français devant les députés de la commission de la Défense. "La Russie est un pays qui peut être tenté de poursuivre la guerre sur notre continent et c'est l'élément déterminant dans ce que je prépare", a ajouté le général qui a pris la tête des armées françaises le 1er septembre. Son analyse rejoint notamment celle des services secrets allemands qui ont mis en garde la semaine passée contre la Russie, prête selon eux à "entrer en conflit militaire direct avec l'Otan" , une menace qui pourrait se concrétiser avant 2029.

Colère au RN et à LFI

Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. "Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'État-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne ", a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI a également reproché au chef d'état-major des Armées français de "prévoir des sacrifices qui seraient la conséquence de nos échecs diplomatiques sur lesquels son avis public n'a pas été demandé".

"Un chef d'état-major des Armées ne devrait pas dire ça" , a réagi le groupe parlementaire de LFI dans un communiqué. "Ces déclarations interviennent après d'autres prises de position expliquant que la France devait se tenir prête à un possible affrontement avec la Russie d'ici quatre ou cinq ans. En répétant publiquement ces scénarios de guerre et en les dramatisant jusqu'à évoquer la perte d'enfants, le CEMA outrepasse son rôle. De tels propos ne relèvent en aucun cas de sa fonction", ajoutent les députés de gauche radicale.

Même constat pour le patron du Parti communiste français Fabien Roussel, au positionnement proche de celui des Insoumis sur le dossier russo-ukrainien. "C'est NON ! 51.000 monuments aux morts dans nos communes ce n'est pas assez ? Oui à la défense nationale mais non aux discours va-t-en guerre insupportables ! ", a-t-il tonné sur X.

Tonalité similaire à l'autre bout du champ politique, où le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé sur LCI que le général Fabien Mandon n'avait pas "la légitimité" pour tenir ces propos et a dénoncé "une faute" de sa part. "Ou alors le président de la République lui a demandé de le faire et c'est encore plus énorme", a-t-il ajouté.