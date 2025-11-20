Soitec plonge de plus de 20%, déception sur les prévisions du T3

Soitec SOIT.PA plonge jeudi à la Bourse de Paris, les prévisions jugées décevantes du fabricant français de semi-conducteurs l'emportant sur des résultats semestriels supérieurs aux attentes.

L'action du groupe recule de 21,6% à 27,05 euros vers 09h13 GMT, ce qui représente la pire performance parmi les composants de l'indice SFB 120, qui progresse de 0,86% au même moment. Le titre évolue an plus bas depuis janvier 2017.

Soitec a annoncé mercredi soir que son chiffre d'affaires au troisième trimestre était attendu en croissance organique séquentielle de 5% à 9% ("mid-to-high single-digit"), soit 10% de moins que les estimations des analystes de Barclays.

Le groupe a également souligné que les conditions de marché restaient difficiles et a évoqué la faiblesse de sa division Communications mobiles et de son activité Automobile & Industrie.

Ces difficultés pèsent sur l'action jeudi malgré un chiffre d'affaires plutôt conforme aux estimations et une marge d'EBITDA en légère hausse à 34,1% au premier semestre de son année fiscale, contre 27,5% attendu selon un consensus établi par la société.

"Compte tenu de la combinaison quelque peu improbable d'un chiffre d'affaires conforme aux prévisions, d'une forte augmentation des marges et de prévisions décevantes, il est très difficile de déterminer l'évolution consensuelle de l'EBITDA ou du BPA sur la base de ces résultats", écrit dans une note Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein.

Il ajoute que les marges, solides, pourraient toutefois être affectées par des frais liés à la capacité inutilisée au second semestre, alors que Soitec s'efforce de rationaliser ses niveaux de stocks.

Les analystes de Barclays soulignent également que la faiblesse de la demande dans les secteurs de l'automobile et de la téléphonie mobile risque de compromettre les perspectives de croissance pour 2026 et 2027.

L'action Soitec va jeudi à contre-courant du secteur de la technologie qui progresse grâce à l'enthousiasme suscité par les résultats de Nvidia NVDA.O , qui ont apaisé, du moins pour l'instant, les craintes d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)