Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 1,1% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,39% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a par ailleurs dit ne pas croire à une bulle dans l'IA, réaffirmant que l'entreprise dispose de 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

En avant-Bourse, l'action Nvidia bondit de 5,7%.

Dans son sillage, APPLIED DIGITAL APLD.O grimpe de 12%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O de 5,2%, ARM HOLDINGS ARM.O de 3,5%, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O de 3,5%, BROADCOM AVGO.O de 3,2%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3%, INTEL INTC.O de 2,2%, ALPHABET GOOGL.O de 2%, QUALCOMM QCOM.O de 1,1% et MICROSOFT

MSFT.O de 1,1%.

* META PLATFORMS META.O - Yann LeCun, pionnier de l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi qu'il envisageait de quitter la maison mère de Facebook à la fin de l'année pour lancer une nouvelle start-up dans le domaine de l'IA.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O recule de 3,9% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé son intention d'acquérir la société de gestion et de surveillance du "cloud" Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.

* WALMART WMT.N perd environ 1% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels attendus avant l'ouverture de Wall Street, un test pour le secteur de la consommation.

* REGENERON REGN.O gagne 5,30% dans les transactions hors séance, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité américaine de santé, ayant approuvé la version à dose plus élevée de l'Eylea, un médicament du groupe contre les maladies oculaires.

