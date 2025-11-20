 Aller au contenu principal
CAC 40
8 006,37
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 11:42

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,52% pour le Dow Jones .DJI , de 1,1% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,39% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, porté par une forte demande pour ses puces destinées à l'intelligence artificielle (IA). Le directeur général du groupe, Jensen Huang, a par ailleurs dit ne pas croire à une bulle dans l'IA, réaffirmant que l'entreprise dispose de 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026.

En avant-Bourse, l'action Nvidia bondit de 5,7%.

Dans son sillage, APPLIED DIGITAL APLD.O grimpe de 12%, ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O de 5,2%, ARM HOLDINGS ARM.O de 3,5%, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O de 3,5%, BROADCOM AVGO.O de 3,2%, MICRON TECHNOLOGY MU.O de 3%, INTEL INTC.O de 2,2%, ALPHABET GOOGL.O de 2%, QUALCOMM QCOM.O de 1,1% et MICROSOFT

MSFT.O de 1,1%.

* META PLATFORMS META.O - Yann LeCun, pionnier de l'intelligence artificielle, a annoncé mercredi qu'il envisageait de quitter la maison mère de Facebook à la fin de l'année pour lancer une nouvelle start-up dans le domaine de l'IA.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O recule de 3,9% en avant-Bourse, le groupe de cybersécurité ayant annoncé son intention d'acquérir la société de gestion et de surveillance du "cloud" Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars.

* WALMART WMT.N perd environ 1% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels attendus avant l'ouverture de Wall Street, un test pour le secteur de la consommation.

* REGENERON REGN.O gagne 5,30% dans les transactions hors séance, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité américaine de santé, ayant approuvé la version à dose plus élevée de l'Eylea, un médicament du groupe contre les maladies oculaires.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
292,8100 USD NASDAQ +3,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,5500 USD NASDAQ -2,93%
APPLIED DIGITAL
23,0900 USD NASDAQ +1,09%
ARM HOLDING ADR
136,9900 USD NASDAQ +0,70%
BROADCOM
354,4200 USD NASDAQ +4,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 138,77 Pts Index Ex +0,10%
INTEL
35,1100 USD NASDAQ +2,27%
MARVELL TECH
81,3200 USD NASDAQ +3,36%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
590,3200 USD NASDAQ -1,23%
MICRON TECHNOLOGY
225,9200 USD NASDAQ -1,13%
MICROSOFT
487,1200 USD NASDAQ -1,35%
NASDAQ Composite
22 564,23 Pts Index Ex +0,59%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
PALO ALTO NETWORKS
199,9000 USD NASDAQ -0,55%
QUALCOMM
166,1100 USD NASDAQ +0,64%
REGENERON PHARMA
702,7500 USD NASDAQ -3,11%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
WALMART
100,580 USD NYSE -0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

