La Bourse de Paris sans élan, entre politique française et emploi américain

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris évolue prudemment jeudi, l’œil rivé sur l'incertitude politique en France, avant la publication de chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis, qui permettront de donner un indice de la future politique de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,13%, à 7.709,44 points, en baisse de 11,27 points. Mercredi, il avait pris 0,84%.

Les investisseurs observent la situation politique en France, avant le vote de confiance sollicité par le Premier ministre François Bayrou.

L'avenir de ce dernier ne semble tenir qu'à un fil alors que l'ensemble des oppositions, Parti socialiste compris, ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas la confiance qu'il a sollicitée pour le 8 septembre sur l'urgence à résorber la dette publique du pays.

Ces incertitudes ont fait grimper les taux d'intérêt de la dette française à long terme en début de semaine. Ces derniers se détendent toutefois depuis mercredi, atteignant vers 09H40 (heure de Paris) 4,42%, après avoir touché 4,50% en clôture mardi, au plus haut depuis 2009.

Mais "des risques pèsent toujours sur le marché obligataire" en raison de "ce vote", estime Kathleen Brooks, de XTB. "Si le gouvernement venait à tomber, les obligations françaises seraient au cœur des préoccupations", a-t-elle ajouté.

Autre point d'attention: la publication des chiffres de l’emploi américain vendredi, à même de donner de "premiers éléments de réponse" sur la santé de "l'économie américaine", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Ils donneront également une indication de la future trajectoire de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Des chiffres de l'emploi faibles pourraient conforter le scénario d'un assouplissement monétaire de la Fed dès septembre, après que son président Jerome Powell a ouvert récemment la porte à une baisse des taux réclamée de longue date par le président américain Donald Trump.

Au contraire, un marché du travail solide réduirait les marges de manœuvre de l'institution monétaire, car cela voudrait dire que l'économie américaine est en bonne santé et n'a pas besoin d'une politique monétaire plus accommodante.

Sanofi chute après une étude sur un traitement contre la dermatite atopique

Le géant pharmaceutique français Sanofi chutait nettement jeudi, après les résultats d'une étude clinique sur son traitement amlitelimab contre la dermatite atopique qui a déçu les investisseurs. Vers 09H40 (heure de Paris), son titre reculait de 8,63% à 78,63 euros.

Il s'agissait d'un essai de phase 3, de grande ampleur, qui visait à évaluer l'intérêt de ce médicament dans la dermatite atopique, une forme d'eczéma. Selon Sanofi, les résultats de l'étude remplissaient "tous les critères d'évaluation".

Mais pour les analystes de Jefferies, "la phase 3 de l'essai de l'amitelimab n'a pas reproduit l'efficacité constatée lors de la phase 2 et semble faible par rapport à d'autres médicaments", ont-ils écrit dans une note.

