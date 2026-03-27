La Bourse de Paris replonge dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris replonge dans le rouge vendredi matin, sur fond de possibles conséquences durables du conflit au Moyen-Orient et malgré un espoir d'apaisement et de discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran.

A 10H00 heure de Paris, le CAC 40 perdait 0,59% par rapport à la veille, en recul de 48,80 points à 7.7716 points.

La veille, l'indice parisien avait reculé après trois journées de rebond (-0,98%).

Les marchés européens se sont réveillés avec l'annonce par le président américain d'un report au 6 avril de l'ultimatum qu'il avait lui-même lancé à l'Iran en menaçant de frappes contre des installations électriques iraniennes en cas de non-réouverture du détroit d'Ormuz.

Les discussions se poursuivent et, "contrairement à ce que disent les médias menteurs (...), elles se passent très bien", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Dans le même temps, le Wall Street Journal rapporte que le Pentagone est prêt à envoyer un renfort de 10.000 soldats au Proche-Orient.

Les marchés ne croient plus dans les reculades de Trump, surnommées "Taco" en langage financier (l'acronyme anglais pour "Trump se dégonfle toujours"), d'après des analystes.

Le Brent de nouveau autour des 110 dollars le baril

Principale boussole des marchés, le pétrole repartait à la hausse vendredi matin. Le Brent de la mer flirtait avec les 110 dollars le baril (109,77, +1,63%) et son homologue américain WTI s'échangeait à 96,02 dollars (+1,63%), selon un pointage à 10H15.

"Ce qui frappe, c'est que le marché ne price (ndr: n'anticipe) plus simplement un risque géopolitique: il commence à intégrer un véritable choc macroéconomique durable", affirme John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

"Les valeurs les plus sensibles aux taux et aux anticipations de croissance ont logiquement été sanctionnées, en particulier dans la technologie et les segments spéculatifs liés à l'intelligence artificielle", souligne encore M. Plassard.

Pernod Ricard se reprend

Le titre de Pernod Ricard progresse le plus fortement vendredi à Paris (+2,57% à 61,48 euros) après l'annonce d'un projet de fusion avec les propriétaires du whisky Jack Daniel's.

Jeudi, quand l'annonce n'était qu'une rumeur, l'action de la maison-mère du célèbre Pastis avait subi le plus fort recul à la baisse de Paris (-5,73% à 59,94 euros).

Leader du luxe, LVMH progresse doucement (+0,21%, 459,25 euros) malgré des mauvaises nouvelles en provenance d'Italie.

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", dont des crèmes anti-âge.

Hors CAC 40, l'action d'Edenred (tickets-restaurants) se reprenait également (0,42%, 15,45 euros).

La veille, Endenred avait dévissé, également en raison de l'ouverture d'une enquête en Italie de l'Autorité de la concurrence italienne, après une plainte d'acteurs de la grande distribution pour abus de position dominante.

Euronext CAC40