La Bourse de Paris repasse sous le seuil des 8.000 points après quatre jours de baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est repassée mardi sous le seuil des 8.000 points, après une quatrième journée de baisse consécutive sur des marchés plus inquiets qu'audacieux.

Le CAC 40 a perdu 76,46 points (-0,95%), clôturant à 7.979,92 points. La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait perdu 0,69%, à 8.056,63 points.

Les algorithmes des investisseurs ont brassé mardi une série de données de nature à alimenter la nervosité des donneurs d'ordre.

Pas d'accord en vue: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient. La veille, Donald Trump avait jugé que le document envoyé par Téhéran était bon "à mettre à la poubelle".

Dans la langue des traders, cela veut dire que la réouverture du détroit d'Ormuz et le retour à la normale sur le marché pétrolier sont reportés aux calendes grecques.

Toute la journée, les deux références mondiales du brut ont d'ailleurs allègrement dépassé les 100 dollars. A 18H30 à Paris, le pétrole Brent de la mer du nord s'échangeait à 107.65 dollars (+3,30%) le baril. Le WTI valait 101,57 dollars le baril (+3,57%).

Aux Etats-Unis, l'inflation était en avril à son plus haut niveau en près de trois ans (+3,8% sur un an), en raison du coût de l'énergie et du logement.

A Wall Street, les valeurs de la tech ont marqué un coup d'arrêt, après avoir soutenu le moral des investisseurs depuis le début du conflit lancé par le président américain contre l'Iran fin février. Le Nasdaq reculait de -1,97% à 19H00, heure de Paris.

Coup d'arrêt pour STMicroelectornics

Le coup d'arrêt des valeurs de la tech a fait tanguer le bon élève du CAC 40 de ces dernières semaines, STMicroelectronics (semi-conducteurs), dont l'action a été victime d'une sévère correction (-5,22%, à 47,68 euros).

L'onde de choc a aussi touché Capgemini (solutions technologiques), passé sous le seuil des 100 euros l'action (-2,51%, 99,20 euros).

A l'inverse, TotalEnergies a enregistré la meilleure progression de la journée (+1,81% à 78,30 euros). Son PDG Patrick Pouyanné sera auditionné le 17 juin par la commission des Finances de l'Assemblée nationale, sur la question des énormes profits engrangés par la multinationale au début de la guerre au Moyen-Orient.

Les valeurs du luxe se sont redressées: L'Oréal +1,48% à 358,58 euros, Kering +0,25% à 239,10 euros et la plus forte capitalisation du CAC 40 LVMH +0,23% à 453,05 euros.

Seul Hermès, le titre le plus cher du CAC, a continué sur une pente glissante: -1,71% à 1.579 euros.

Les valeurs du luxe ont été plombées lundi par un rapport des analystes de la banque Berenberg estimant que les investisseurs devraient vendre leurs actions, étant donné le faible potentiel de croissance du secteur

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