 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris recule, pénalisée par la remontée des taux et du pétrole
information fournie par AFP 01/09/2026 à 18:53
Ajouter Boursorama à vos sources

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse mardi, pénalisée par la remontée des taux d'intérêt, les craintes d'un regain d'inflation lié à la hausse des prix du pétrole et le contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient.

L'indice CAC 40 a terminé sur un recul de 0,39% à 8.301,85 points. à 8.301,85 points. La veille, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait terminé en baisse de 0,79% à 8.334,50 points.

Le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran contribue "à reconstituer une partie de la prime de risque sur le pétrole, ravivant les inquiétudes quant aux conséquences d'une hausse des prix de l'énergie à la fois sur la croissance et sur l'inflation", explique Daniela Hathorn, analyste pour Capital.com.

Le pétrole Brent, la référence mondiale, évolue actuellement autour des 92 dollars le baril.

"Le regain de volatilité sur les marchés d'actions est totalement attribuable à cette question des taux" qui remontent avec la crainte d'un choc inflationniste, estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France.

L'inflation a d'ailleurs grimpé en août à son niveau le plus élevé depuis trois ans au sein de la zone euro, en raison de la remontée des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, confortant les attentes d'un nouveau tour de vis de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine.

Et les taux français augmentent plus fortement que ses homologues dans l'UE, notamment l'Allemagne, explique l'expert d'IG.

L'emprunt à 10 ans français s'affichait à près de 4,21% mardi soir contre 4,17% lundi à la clôture, et le Bund allemand évoluait à 3,34% environ contre 3,32% la veille.

L'industrie à la peine

"Les secteurs sensibles aux coûts de l'énergie perdent du terrain", souligne Alexandre Baradez.

La hausse des prix du pétrole pèse en effet sur les valeurs industrielles pour qui l'énergie reste un important poste de dépenses.

Côté constructeurs automobile, Stellantis a perdu 2,60% à 4,64 euros, et Renault a lâché 2,39% à 29,01 euros.

Saint-Gobain a reculé de 2,35% à 76,48 euros et ArcelorMittal a cédé 0,56% à 63,74 euros.

Au contraire, la hausse des prix du brut dope les perspectives de bénéfices des groupes pétroliers comme TotalEnergies (+2,75%, à 77,61 euros) ou Maurel & Prom (+1,64% à 8,05 euros).

Le luxe voit rouge

Les valeurs du luxe s'affichent également en nette baisse, "toujours par rapport au contexte géopolitique qui se tend en Iran, ce qui complique les ventes" dans une région clé, note Alexandre Baradez.

Kering a perdu 2,70% à 247,20 euros, Hermès a lâché 2,44% à 1.542,50 euros, LVMH a cédé 1,83% à 445 euros et L'Oréal 1,39% à 379,35 euros.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
161,200 EUR Euronext Paris -1,16%
HERMES INTL
1 542,500 EUR Euronext Paris -2,44%
KERING
247,200 EUR Euronext Paris -2,70%
L'OREAL
379,350 EUR Euronext Paris -1,39%
LVMH
445,000 EUR Euronext Paris -1,83%
MAUREL & PROM
8,045 EUR Euronext Paris +1,64%
RENAULT
29,010 EUR Euronext Paris -2,39%
SAINT-GOBAIN
76,480 EUR Euronext Paris -2,35%
STELLANTIS
4,642 EUR MIL -2,40%
TOTALENERGIES
77,610 EUR Euronext Paris +2,75%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 301,85 -0,39%
Pétrole Brent
94,42 +4,14%
BIOPHYTIS
0,0526 -9,47%
TOTALENERGIES
77,61 +2,75%
SOITEC
110,55 -3,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank