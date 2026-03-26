A Paris, départ du premier train de nuit Paris-Berlin European Sleeper

Une voiture-couchette du tout premier train de nuit Paris-Berlin lancé par la compagnie néerlando-belge European Sleeper, parti à 18H03 le 26 mars 2026. Elle relance une liaison ferroviaire nocturne entre les deux capitales européennes abandonnée fin 2025 par les chemins de fer français et allemands ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le premier train de nuit Paris-Berlin lancé par la compagnie néerlando-belge European Sleeper est parti à l'heure, à 18H03 jeudi, relançant une liaison ferroviaire nocturne entre les deux capitales européennes abandonnée fin 2025 par les chemins de fer français et allemands.

European Sleeper, qui exploite des locomotives et des voitures louées, a vendu 25.000 billets depuis l'ouverture des ventes, ce qui est "plus qu'attendu", s'est réjoui Chris Engelsman, cofondateur d'European Sleeper.

Le ministre fédéral belge de la Mobilité et du Climat Jean-Luc Crucke, qui a fait le déplacement à Paris pour assister au premier grand départ, a salué "l'audace" de cette initiative ferroviaire, lancée en moins de six mois.

Le train, qui marque un arrêt à Aulnoyes dans le nord de la France, puis Bruxelles, avant de filer vers Berlin où il arrivera vendredi matin, proposera par la suite d'autres haltes, notamment à Mons et à Liège en Belgique, ainsi qu'à Hambourg en Allemagne.

Christine Duffy et ses amis, habitant Sannois dans le Val d'Oise, ont réservé leurs places dès l'ouverture des ventes. Le choix du train de nuit est pour eux un choix écologique, "pour ne pas prendre l'avion, pour ne pas polluer", dit-elle à l'AFP.

"C'est quand même facile pour nous d'avoir le choix, parce qu'on peut se le payer. Donc, on fait ce choix de plus en plus", ajoute son voisin de cabine.

Mais les motivations sont parfois différentes. Pour rentrer en Allemagne, Georg Friedrich Wesarg, étudiant de Weimar, explique à l'AFP avoir choisi le train plutôt que l'avion afin de pouvoir rapporter "plus de bouteilles de vin".

Les trains circuleront les mardis, jeudis et dimanches dans le sens France-Allemagne, et les lundis, mercredis et vendredis dans le sens Allemagne-France, indique le site de réservation.

La liaison de la SNCF passait par Strasbourg. En passant par Bruxelles, European Sleeper estime qu'il pourra mieux rentabiliser son exploitation, d'autant qu'il avait déjà un service Bruxelles-Berlin trois fois par semaine, qui doublera ainsi de fréquence.

En basse saison, les tarifs en aller simple commencent à 39,99 euros pour une place assise, et à 59,99 euros pour une couchette, a indiqué Elmer Van Buuren, autre cofondateur d'European Sleeper.

En ce moment, autour de Pâques, le prix le moins élevé est de 59,90 euros pour un siège dans un compartiment de 5 ou 6 places assises, sans couchette, selon le site de réservation.