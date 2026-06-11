La Bourse de Paris prudente avant la BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse prudente jeudi, entre le regain de tensions au Moyen-Orient et les anticipations de hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice phare CAC 40 prenait 0,42% à 8.196,35 points vers 10H30 heure de Paris. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait perdu 0,51%, à 8.161,83 points.

"Les marchés boursiers européens résistent plutôt bien avant une hausse des taux largement attendue de la BCE", souligne Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

L'institution monétaire européenne devrait en effet être la première parmi ses grandes homologues dans le monde à relever ses taux pour répondre à l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient, au risque de pénaliser une économie déjà essoufflée.

L'inflation est repartie à la hausse pour atteindre 3,2% en mai dans la zone euro, nettement au-dessus de la cible de 2% fixée par l'institution.

"La Banque centrale européenne est pratiquement certaine de relever ses taux aujourd'hui, les responsables ayant clairement indiqué que cette décision était quasiment déjà acquise", insiste M. Wilson. "La véritable question est de savoir si la banque centrale fournira des indications sur la suite."

En parallèle, les prix du pétrole se replient "désormais par rapport aux sommets d'hier après que les États-Unis ont annoncé avoir achevé leurs frappes contre l'Iran", remarque l'analyste.

De quoi soulager les indices européens, particulièrement sensibles aux cours du brut.

La guerre au Moyen-Orient retient cependant toujours l'attention, les investisseurs se montrant "de plus en plus pessimistes quant à la possibilité qu'un accord soit conclu prochainement", note Jim Reid, économiste à la Deustche Bank.

Au moins trois personnes ont été blessées dans la région de Téhéran après les frappes menées par les Etats-Unis durant la nuit, a annoncé jeudi l'agence Fars, citant un responsable médical.

Du mouvement dans la tech

La tech profite d'un regain d'enthousiasme avec STMicroelectronics en tête du CAC 40 (+3,51%) à 63,48 euros, vers 10H30 heure de Paris.

Les valeurs qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles s'affichent également dans le vert jeudi, à l'image des entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques comme les centres de données telles que Schneider Electric (+1,51% à 261,60 euros).

A l'inverse, les éditeurs de logiciels français flanchent jeudi: Capgemini perdait 3,82% à 95,80 euros et Dassault Systèmes cédait 3,54% à 18,65 euros.

Avec l'entrée en Bourse imminente de SpaceX, "les investisseurs pourraient être contraints de vendre d'autres valeurs technologiques afin de faire de la place à SpaceX dans leurs portefeuilles", met cependant en garde Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

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