Les pompiers en Bretagne face au défi croissant des feux de forêt

Photo aérienne, prise le 7 juin 2023 et publiée par le SDIS 29, d'une intervention de pompiers sur un feu de forêt près de Saint-Goazec (Finistère) ( SDIS 29 / Handout )

Sous le fin crachin breton, il faut imaginer une forêt desséchée en proie aux flammes: dans le Morbihan, les pompiers s'entraînent à lutter contre un incendie de forêt, un risque en augmentation dans la région du fait du réchauffement climatique.

Une dizaine de camions s'alignent le long d'une route traversant une forêt de la commune des Forges-de-Lanouée, où a lieu l'exercice. Des soldats du feu s'affairent autour de lances à eau, arrosant copieusement les arbres.

Leur objectif: "contenir" le feu pour qu'il ne traverse pas la route et ne s'étende, explique le capitaine Olivier Merlet, adjoint au conseiller technique feux de forêt des pompiers du Morbihan.

Pas de feu réel à éteindre dans ce massif forestier verdoyant, gorgé d'humidité en ce début du mois de juin: les pompiers sont en plein exercice à l'approche de l'été, essentiel pour "entraîner les équipiers" ainsi que "le commandement à donner les ordres" et à anticiper de prochains incendies, selon le capitaine.

Avec le réchauffement climatique, "le risque de feux de forêt en Bretagne, et même dans l'ouest de la France, augmente depuis plusieurs années" avec des incendies de plus en plus importants, souligne-t-il.

"Comme on n'a pas de boule de cristal pour savoir quel temps il va faire, il faut quand même se préparer" en cas de feux d'ampleur "comme on a eu en 2022", insiste le colonel Olivier Piedecoq, directeur adjoint des pompiers du Morbihan.

De la fumée s'élève dans le ciel lors d'un feu de forêt à Campénéac, dans le Morbihan, e 12 août 2022 ( AFP / FRED TANNEAU )

Petit bémol lors de l'entraînement, organisé au niveau régional avec les SDIS des quatre départements bretons (Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Côtes-d’Armor): le Canadair et les hélicoptères qui devaient effectuer des largages n'ont pas pu participer en raison du mauvais temps.

L'exercice, annuel, a été mis en place après les feux ravageurs de 2022, encore présents dans tous les esprits; il constitue "un socle de base de la préparation opérationnelle des sapeurs-pompiers bretons", précise le colonel Piedecoq.

En août 2022, 400 hectares de la forêt de Brocéliande, très prisée des touristes l'été, étaient partis en fumée.

Le même été, dans les Monts d'Arrée, plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et plus important complexe de tourbières en Bretagne, plusieurs feux et reprises de feux avaient détruit 2.200 hectares de végétation, soit environ 20% de ce site Natura 2000.

"Brûlage dirigé"

Depuis cet été 2022 marqué par une importante sécheresse en France métropolitaine, la formation s'est accélérée et "de plus en plus de personnels sont formés aux feux de forêt", souligne le secrétaire général de la CFDT-SDIS, Guillaume Millet.

Un sapeur pompier lutte contre un incendie touchant les Monts d'Arrée, près de Brasparts (Finistère), le 19 juillet 2022 ( AFP / LOIC VENANCE )

Dans le Morbihan, huit sapeurs-pompiers, contre deux jusqu'en 2022, vont ainsi se former chaque année à l'École d'application de Sécurité Civile (ECASC) à Gardanne (Bouches-du-Rhône), spécialisée notamment dans les feux de forêt.

Les pompiers du département ont aussi reçu huit camions-citerne feux de forêt de nouvelle génération, reconnaissables sur le terrain à leur pare-choc jaune, et devraient en obtenir quatre de plus en 2027, indique le capitaine Merlet.

L'été 2025 avait enregistré, selon l'Office national des forêts, près de 15.000 départs de feu en France, touchant 30.000 hectares de forêts et autres végétations, avec notamment l'incendie en août du massif des Corbières dans l'Aude.

Signe que le risque incendie ne concerne plus seulement le sud du pays, une cinquantaine de départements figurent sur la liste actualisée en avril 2026 des bois et forêts classés à risque d'incendie, dont les quatre départements bretons.

Depuis un an et demi, comme dans le sud du pays, la Bretagne pratique donc "le brûlage dirigé", explique le colonel Piedecoq, une technique d'utilisation du feu "pour lutter contre le feu" en brûlant des friches pour éviter la propagation des incendies, détaille-t-il.