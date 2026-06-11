A Toulouse, un couvre-feu pour les mineurs de 16 ans lors de matches "à risque" du Mondial

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, à Toulouse le 22 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

La mairie de Toulouse a annoncé jeudi l'instauration d'un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 16 ans, lors de certains matches "à risque" du Mondial de football.

"Un couvre-feu sera appliqué avec discernement de 22H00 à 05H00, pour des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un majeur (...) dans un périmètre délimité du centre de Toulouse", a déclaré le maire divers droite, Jean-Luc Moudenc, lors d'un point-presse.

Un arrêté municipal "évolutif" a été pris en ce sens et concerne seulement "un certain nombre de matches que nous avons sélectionnés avec la préfecture, parce que nous avons estimé que c'étaient des matches à risque".

Le couvre-feu sera ainsi en vigueur les nuits des matches de l'équipe de France, de Brésil-Maroc, Ecosse-Maroc, Maroc-Haïti et Tunisie-Pays-Bas.

Le maire de Toulouse a justifié son initiative par les débordements et dégradations survenus à Toulouse à la suite de la victoire du Paris-SG en finale de la Ligue des champions.

La mesure vise à "protéger les citoyens et les mineurs", assure le maire, mettant en exergue une délinquance des mineurs en augmentation dans la 4e ville de France.

Il a par ailleurs annoncé une "fan zone" sur le parvis du Stadium, stade du Toulouse Football Club (TFC), d'une capacité de 18.000 personnes, à partir des quarts de finale, les soirs de matches de l'équipe de France.

Mardi, le maire LR de Clermont-Ferrand Julien Bony avait annoncé une mesure semblable pour les adolescents de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés d'un adulte, de 23H00 à 07H00 dans le centre-ville. Les contrevenants risquent une amende de 150 euros.

Le Mondial débute jeudi à 21H00 avec le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud. La France jouera mardi son premier match contre le Sénégal.