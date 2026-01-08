La Bourse de Paris prudente avant des données cruciales sur l'emploi américain

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris était stable jeudi, les investisseurs étant prudents à la veille de la publication d'un rapport important sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, dont la tendance est décisive pour l'orientation de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 cédait 6,60 points (-0,08%) à 8.227,32 points vers 09h20 GMT. Mercredi, le CAC 40 a cédé 3,51 points (-0,04%) pour s'établir à 8.233,92 points à la clôture.

"Les marchés sont nerveux à l'approche de la publication du rapport sur l'emploi de vendredi et guettent de nouveaux signes de risques géopolitiques", commente Kathleen Brooks, analyste pour XTB.

Ces données sont très attendues car cruciales pour permettre au marché d'ajuster ses anticipations sur les baisses de taux potentielles en 2026 de la banque centrale américaine (Fed).

La publication d'une salve de données de second plan a fait office de mise en bouche mercredi pour les investisseurs avant le rapport de vendredi.

"Pris ensemble, ces indicateurs ont démontré un ralentissement de l'économie américaine", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Deux volets de l'économie sont particulièrement regardés, l'inflation et l'emploi, qui correspondent au double mandat de la Fed, d'égale importance: se rapprocher du plein emploi tout en maintenant la hausse des prix à un niveau proche de 2% sur le long terme.

Si l'inflation américaine est jugée comme étant plutôt maîtrisée, les investisseurs scrutent le marché de l'emploi qui, en cas de faiblesse, pourrait convaincre la Fed d'assouplir davantage sa politique monétaire, ce qui, mécaniquement, ferait baisser le coût du crédit.

Dassault aviation optimiste

A la cote parisienne, Dassault Aviation grimpait de 1,37% à 309,80 euros après avoir révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, de 6,5 milliards d'euros à plus de 7 milliards d'euros, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon.

LVMH nomme une nouvelle DG pour Givenchy

LVMH (-0,11% à 628,50 euros) a annoncé mercredi la nomination d'Amandine Ohayon au poste de directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier. L'ex-DG de Stella McCartney, marque qui a quitté le groupe LVMH en 2025, succède ainsi à Alessandro Valenti, qui deviendra quant à lui directeur général adjoint en charge des activités commerciales de Christian Dior Couture.

Sodexo dans le rouge

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo baissait de 3,27% à 42,00 euros après avoir annoncé une baisse de son activité au premier trimestre de son exercice décalé, pénalisé par des pertes de contrats en Amérique du Nord et la dépréciation du dollar.

Euronext CAC40