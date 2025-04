La Bourse de Paris profite de l'accalmie pour la guerre commerciale

La Bourse de Paris a fermé en hausse vendredi 25 avril, gardant un oeil sur la guerre commerciale entre Washington et Pékin, tandis que la saison des résultats d'entreprises bat son plein ( AFP / XAVIER GALIANA )

La Bourse de Paris évolue en petite hausse lundi, les investisseurs se montrant optimistes en l'absence de nouvelles sur le front de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, et avant une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Vers 09H30, l'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, prenait 0,66%, soit un gain de 49,63 points, à 7.585,89 points. Vendredi, ce même indice avait terminé en hausse de 0,45% à 7.536,26 points.

"Un climat d'optimisme prudent plane sur les marchés européens, malgré l'incertitude entourant la politique commerciale américaine et ses conséquences sur l'économie mondiale", commente Susannah Streeter, responsable des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown.

L'optimisme a fait son retour sur les marchés financiers depuis que Donald Trump a "adouci son ton vis-à-vis du président de la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) Jerome Powell, affirmant n'avoir +aucune intention+ de le limoger, ce qui a rassuré les investisseurs", note Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

"Trump a signalé sa volonté de conclure un accord avec la Chine et a indiqué que les tarifs pourraient +substantiellement+ baisser par rapport au niveau actuel de 145%", poursuit-il.

La Chine a cependant assuré lundi qu'aucun appel téléphonique n'avait eu lieu dernièrement entre le président Xi Jinping et son homologue américain, contredisant les affirmations de Donald Trump qui dit avoir parlé avec le dirigeant chinois.

La Chine a aussi reconnu lundi que la tempête commerciale déclenchée par Donald Trump a des répercussions sur son activité économique, qui reste très dépendante des exportations.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises cette semaine.

Airbus décolle

Le constructeur européen Airbus a annoncé lundi la signature de l'accord final pour le rachat d'une partie des activités du sous-traitant américain SpiritAeroSystems, dont la plus grande partie est reprise par Boeing .

Vers 09H30 à Paris, le titre du groupe prenait 2,22% à 143,72 euros.

Ce projet avait été annoncé en juillet 2024. Spirit AeroSystems est l'un des plus importants fournisseurs au monde de structures pour avions commerciaux comme les fuselages ou les ailes.

Valneva sombre

Les autorités sanitaires françaises ont annoncé samedi retirer les personnes de 65 ans et plus de la campagne de vaccination contre le chikungunya avec le vaccin Ixchiq du laboratoire Valneva dans les îles françaises de Mayotte et La Réunion (océan Indien) après trois "événements indésirables graves" dont un décès.

"La vaccination reste ouverte pour les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant des comorbidités", a précisé le ministère de la Santé dans un communiqué alors que l'épidémie de chikungunya a provoqué à ce stade la mort de neuf personnes à La Réunion.

Le titre de Valneva dévissait de 11,35% à 2,80 euros vers 09H30 à Paris.

