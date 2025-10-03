La Bourse de Paris proche de son record, portée par l'IA et la perspective de taux plus bas

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé dans le vert vendredi non loin de son record, entraînée par l'optimisme des investisseurs autour du secteur de la tech et des attentes de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed).

Le CAC 40 a pris 0,31% soit 24,91 points pour s'établir à 8.081,54 points, à moins de cent points de son précédent record datant de mars.

Sur la semaine, l'indice vedette de la Bourse de Paris a pris 2,68%.

Pour Claudia Panseri, directrice des investissements pour la France chez UBS, "la Bourse de Paris est toujours assez en retard" sur les autres places boursières mais "a eu une très belle performance sur le mois écoulé".

La spécialiste souligne toutefois que les investisseurs "restent prudents" sur le CAC40 par rapport aux autres indices à cause d'un facteur d'incertitude sur le budget.

Globalement, "la hausse des marchés d'actions mondiaux s'est poursuivie pour une sixième journée consécutive, alimentée par l'enthousiasme autour des technologies d'intelligence artificielle", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Les investisseurs ont gardé un oeil distrait sur les Etats-Unis, à leur troisième jour de paralysie budgétaire ("shutdown").

Les investisseurs sont déjà passés par là, a souligné Claudia Panseri, rappelant qu'il s'agit du "14e +shutdown+ depuis 1980".

Il a toutefois fallu se priver d'un des indicateurs les plus importants de l'économie américaine, celui du marché de l'emploi. La publication des créations d'emplois et du taux de chômage pour septembre a en effet été suspendue vendredi.

Si le blocage budgétaire se prolonge aux Etats-Unis et que d'autres indicateurs manquent d'être publiés, l'état de l'économie américaine deviendra complexe à analyser, notamment pour la banque centrale américaine qui se réunit à la fin du mois.

Pour l'instant, les marchés misent presque unanimement sur une prochaine baisse de taux d'un quart de point de pourcentage, un scénario favorable aux actions.

- Legrand rachète l'Américain Avtron -

A Paris, le fabricant de matériels et d'équipements électriques français Legrand a pris 0,53% (à 142,85 euros) après avoir annoncé jeudi soir l'acquisition du groupe américain spécialisé dans les bancs de charge Avtron Power Solutions.

- Le titre Stellantis met le turbo -

Le titre Stellantis (+2,19% à 9,01 euros) a profité de données de ventes solides aux Etats-Unis. FCA US, filiale américaine(Chrysler, Dodge, Jeep, etc), a livré 324.825 véhicules sur le trimestre (+6% sur un an) avec les marques Ram, Fiat, Chrysler et Jeep en meneurs. En France, les ventes du groupe ont en revanche chuté de 9,47% depuis le début de l'année.

Euronext CAC40