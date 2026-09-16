La Bourse de Paris prend des risques calculés avant la Fed

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a pris des risques calculés mercredi avant la très probable hausse des taux que la Réserve fédérale devrait annoncer à 18H00 GMT, la première depuis 2023 aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 a reflété l'appétit des investisseurs pour le risque en progressant de 50,31 points (+0,62%) à 8.140,59 points, profitant d'une détente sur les marchés obligataires et pétroliers avant le discours du président de la Fed, Kevin Warsh.

La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait cédé 0,34%, à 8.090,28 points, au fil d'une séance où L'Oréal s'était offert le luxe de passer devant LVMH en tête du classement des capitalisations.

"La Fed est au centre de toutes les attentions. Il y a 95% de chances que la Fed remonte ses taux", estime Yann Azuelos de Mirabeaud.

Pour lui, "le marché n'anticipe pas un cycle de hausses consécutives de taux".

En attendant Kevin Warsh, l'optimisme des investisseurs a été ponctuellement porté par un recul de plus de 3% des cours du pétrole, qui se sont réinstallés depuis une semaine au-dessus du seuil traumatisant des 100 dollars le baril.

Vers 18H30 heure de Paris, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du Brut, s'échangeait à 105,39 dollars (-3,09%) sur la même trajectoire baissière que le WTI américain (102,40 dollars, -3,24%).

Un bonhneur ne venant jamais seul sur les marchés, même les taux obligataires se sont légèrement détendus, tout en restant à leurs niveaux les plus élevés depuis la crise de 2008.

Les obligations françaises à dix ans garantissent mercredi soir un rendement à 4,46% contre un taux de 4,50% la veille. Le "spread" (l'écart) avec l'Allemagne (3,50% sur dix ans) reste de près de 100 points.

La tech remonte

Les investisseurs ont montré un regain d'intérêt pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), accusée par ses propres promoteurs en début de semaine de mettre l'humanité en danger.

Depuis, OpenAI, Anthropic et Google DeepMind ont annoncé qu'ils travaillaient à la création d'un organe de supervision des risques liés à l'IA, un projet critiqué et déjà menacé d'un blocage politique.

Hors CAC 40, l'entreprise grenobloise Soitec (semi-conducteurs) figure en tête des valeurs mondiales suivies par Bloomberg (+13,41% à 139,50 euros).

A l'intérieur de l'indice de référence, STMicroelectronics a également séduit les investisseurs (+1,96% à 42,61 euros), meilleure performance du jour derrière Arcelor-Mittal (+2,28% à 64,68 euros).

"Le secteur technologique, particulièrement sensible à la hausse du coût du capital et récemment fragilisé par des appels à la prudence sur le développement de l'intelligence artificielle, tente de se stabiliser après plusieurs séances difficiles, certaines valeurs de semi-conducteurs regagnant un peu de terrain", commente Grégoire Kounowski de Norman K.

En revanche, l'automobile a suscité des prises de bénéfices et des mouvements de vente (Renault -4,49% à 28,27 euros et Stellantis -3,41% à 4,33 euros).

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