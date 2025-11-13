 Aller au contenu principal
EDF va proposer ses contrats à long terme à davantage de clients
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:21

Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris

L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi.

EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production d'électricité en partageant les coûts et risques associés à son parc nucléaire historique, a précisé dans un communiqué qu'il mettait à disposition un volume total de 10,6 térawattheures (TWh) par an pour une livraison en France à compter du 1er janvier 2027.

Le groupe propose depuis fin 2023 des contrats "de partenariat" de long terme adossés au parc nucléaire historique français - dits "contrats d'allocation de production nucléaire" CAPN) - mais a conclu pour l'heure des accords portant sur seulement la moitié environ de son objectif de 30 TWh.

Initialement proposé aux entreprises électro-intensives, le dispositif est désormais étendu aux consommateurs finals ayant des besoins supérieurs à 7 GWh/an, aux fournisseurs disposant d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals délivrée par l'administration française, ainsi qu'aux producteurs d'électricité.

(Rédigé par Forrest Crellin, version française Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

