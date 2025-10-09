La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de 0,03%, soit une perte de 2,46 points à 8.057,67 points, vers 10H30 heure de Paris. La veille, le CAC 40 a gagné 1,07%, pour terminer à 8.060,13 points.

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron doit tirer les leçons des consultations de la dernière chance menées par le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, afin de nommer un Premier ministre d'ici à vendredi soir, les spéculations s'intensifiant sur la personnalité choisie.

"Cela repousse le risque d'élections anticipées pour le moment", estime Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank.

"Les investisseurs ont affiché un certain optimisme pendant la séance, alors que le Premier ministre sortant Lecornu continuait d’affirmer qu’une solution était possible et que l’objectif de déficit pour 2026 devait être inférieur à 5% du PIB", poursuit l'économiste.

Interrogé au journal de 20H00 de France 2 mercredi, Sébastien Lecornu a promis qu'un projet de budget pour 2026 pourrait être présenté en conseil des ministres lundi, date butoir pour qu'il soit adopté d'ici à la fin de l'année par le Parlement. Mais il "ne sera pas parfait" et devra être débattu, a admis M. Lecornu.

"L’attention se porte désormais sur la capacité du nouveau Premier ministre à former un gouvernement, ou sur la possibilité que Macron doive finalement convoquer des élections législatives", poursuit Jim Reid.

Feu vert pour Sodexo

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo va dissocier les fonctions de présidence et direction générale assurées jusqu'ici par Sophie Bellon, a-t-il annoncé mercredi.

Thierry Delaporte, passé par Capgemini et la société de services informatiques Wipro, est nommé directeur général à partir du 10 novembre.

Le titre Sodexo prenait 2,42% à 55,10 euros vers 10H30 heure de Paris.

Alstom change de tête

L'actuel président exécutif d'ArianeGroup, Martin Sion, quittera au printemps ses fonctions dans le groupe qui produit la fusée européenne Ariane 6, pour diriger le constructeur ferroviaire Alstom, où il remplacera Henri Poupart-Lafarge, à ce poste depuis près de dix ans.

L'action Alstom perdait 0,44% à 22,60 euros.

Euronext CAC40