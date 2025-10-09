 Aller au contenu principal
Portefeuilles des investissements européens: les actions américaines gagnent encore du terrain
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/10/2025 à 15:16

Selon une étude menée sur 25.000 portefeuilles européens, les titres américains ont compté pour 50% des investissements en actions entre mars et août 2025.

( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les investisseurs européens ont récemment privilégié les grandes capitalisations américaines et réorienté leurs choix obligataires vers des échéances plus courtes pour faire face aux multiples incertitudes des marchés, selon une étude du groupe de gestion d'actifs Janus Henderson publiée jeudi 9 octobre

Une vaste majorité des portefeuilles européens (85%) sont gérés de façon active ou discrétionnaire, selon cette étude qui porte sur la période de six mois entre mars et août. Cela représente une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à la période précédemment observée, entre septembre 2024 et février 2025.

L'enquête qui porte sur 25.000 portefeuilles montre un repli des stratégies passives (qui se contentent de répliquer des indices ou paniers d'actifs) au profit d'une plus grande flexibilité et d'un meilleur contrôle des risques.

Les actions sont toujours privilégiées représentant 52,7% (+0,6%) de la composition des portefeuilles avec une large domination des grandes capitalisations (72%).

La tech américaine toujours le vent en poupe

Les allocations vers les actions américaines ont de nouveau augmenté, comptant pour 50% des investissements en actions, alors qu'elles avaient diminué en début d'année (45%). Les choix vers des actions européennes se sont un peu repliés à 35% contre 38% six mois plus tôt.

Une légère rotation sectorielle s'est dessinée, les valeurs industrielles attirant 15% des allocations contre 10% fin février, "témoignant d'un optimisme renouvelé quant aux perspective de croissance mondiale". Les choix vers les valeurs financières ont diminué à 15% contre 17% pour la période précédente. Mais c'est toujours le secteur de la technologie qui est privilégié drainant 24% des allocations en actions.

Les produits à revenus fixes comme les obligations comptent toujours pour presque un tiers des investissements des portefeuilles européens (31,9%, en repli de 0,4%). C'est dans ce secteur que la gestion active a fait le plus de progrès (+8%) alors que les investisseurs veulent se protéger "de la volatilité exceptionnelle sur les marchés obligataires". Les clients européens ont raccourci les échénaces de leurs expositions obligataires "témoignant d'un positionnement plus défensif à l'égard du risque de taux d'intérêt" et pour "conserver une certaine flexibilité face à la volatilité des marchés".

Obligations

