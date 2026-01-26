La Bourse de Paris patiente avant des résultats d'entreprises et la réunion de la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse lundi, les investisseurs se montrant prudents à l'entame d'une semaine riche en résultats d'entreprises et avant une nouvelle réunion de la banque centrale américaine (Fed).

L'indice CAC 40 a cédé 11,90 points, soit 0,15%, pour finir à 8.131,15 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait cédé 0,07% à 8.143,05 points.

"Ce climat de prudence fait suite aux turbulences de la semaine dernière, déclenchées par les menaces douanières surprises du président américain Donald Trump liées au Groenland, visant" des pays européens, relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Bien que cette menace ait depuis été retirée, les investisseurs restent méfiants quant aux conséquences potentielles à long terme sur le commerce mondial si les droits de douane devenaient un outil de négociation récurrent", poursuit-il.

Cette semaine, les investisseurs prêteront attention à la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait se tenir dans un contexte tendu, le président de l'institution Jerome Powell ayant révélé début janvier l'existence d'une procédure lancée par le ministère de la Justice contre lui. Il a dénoncé une énième tentative d'intimidation de la Fed par l'exécutif.

Par ailleurs, la saison des résultats d'entreprises bat son plein, avec notamment mardi à Paris la publication annuelle du géant du luxe LVMH , première capitalisation de l'indice CAC 40.

Danone voit rouge

Plusieurs lots de lait infantile commercialisés en France comme à l'international, notamment par Nestlé et Lactalis, ont récemment fait l'objet de rappels en raison de la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries.

Le cours de Danone est lui miné depuis mercredi et l'annonce du blocage de plusieurs lots de laits infantiles par l'agence alimentaire de Singapour.

Le géant agroalimentaire français avait élargi vendredi son rappel à d'autres marchés, notamment la France.

A Paris, Danone a cédé lundi 2,28% à 66 euros, après avoir perdu plus de 5% dans les premiers échanges, poursuivant la baisse entamée la semaine dernière.

Depuis sa clôture de mardi dernier, le titre Danone a dévissé de plus de 10%.

OPA sur Fnac Darty

L'action du groupe Fnac Darty sur lequel le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé une offre publique d'achat (OPA) a terminé en hausse de 17,02% à 35,40 euros après s'être envolée de près de 19% dans les premiers échanges.

M. Kretinsky compte prendre le contrôle du spécialiste de l'électronique et des produits culturels sur qui planait l'ombre d'un actionnaire indirect chinois ces derniers mois.

L'OPA a été lancée vendredi au prix de 36 euros par action.

Par ailleurs, Fnac Darty a annoncé lundi chercher à se séparer de l'enseigne dédiée au bien-être, aux sciences et aux activités d'extérieur Nature & Découvertes, qu'il avait acquise en 2019 mais dont les difficultés plombent les comptes du groupe.

Euronext CAC40