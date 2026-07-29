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La Bourse de Paris orientée à la baisse
information fournie par AFP 29/07/2026 à 11:54
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est orientée à la baisse mercredi en fin de matinée, après une ouverture en hausse sous un flot de bons résultats d'entreprises, tempérés par l'augmentation des prix du pétrole.

Vers 11H00 à Paris, l'indice CAC 40 perdait 51,85 points (-0,61%), à 8.406,93 points.

A l'ouverture, le panier des 40 grandes valeurs parisiennes affichait une hausse de 0,40% dans la prolongation de trois jours de gains successifs. Mardi, le CAC 40 avait progressé de 0,63%, clôturant à 8.458,78 points.

La cote est bombardée de résultats d'entreprises bons dans l'ensemble, qui suscitent soit des achats de titres, soit des prises de bénéfices selon les perspectives de chiffres d'affaires et de bénéfices pour le reste de l'année.

Le champion du luxe Kering, contrôlé par la famille Pinault, stimulait l'appétit des acheteurs d'actions (+12,28% à 281,30 euros vers 11H00).

D'avril à juin, le groupe a enregistré des ventes en hausse de 1%, à 3,65 milliards d'euros, après un premier trimestre en recul. Les analystes de Capital Markets notent surtout une amélioration des marges "supérieure aux attentes", tendance qui devrait se poursuivre au second semestre.

En deuxième position, le champion de la certification Bureau Veritas gagnait 8,24% (à 29,57 euros).

En revanche, un autre champion du luxe, Hermès, plombait la cote (-10% à 1.525,50 euros). Ce recul pèse sur l'ensemble du CAC 40 en raison du fort poids de cette action dans l'indice.

Le sellier-maroquinier a annoncé un bénéfice net quasiment stable au premier semestre, à 2,2 milliards d'euros. Il a confirmé son "objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constant ambitieux".

Danone enregistrait la deuxième plus forte baisse (-4,29% à 69,14 euros). Le géant français de l'agroalimentaire a annoncé un bénéfice en hausse de 13% au premier semestre, à 1,18 milliard d'euros, malgré l'inflation et l'épisode du rappel de boîtes de lait infantile.

Outre les résultats d'entreprises, la Bourse de Paris observe également les prix du pétrole remonter sous l'effet de la fin de la trêve autour du détroit d'Ormuz.

Vers 11H45, l'action de TotalEnergies progressait de 1,40%, à 74,81 euros, alors que le baril de Brent de la mer du nord, référence mondiale du brut, s'échangeait à 87,17 dollars (+3,66%).

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