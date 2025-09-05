 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 698,42
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris optimiste avant l'emploi américain
information fournie par AFP 05/09/2025 à 10:59

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris évoluait en petite hausse vendredi avant la publication des chiffres officiels de l'emploi américain en août, qui pourraient conforter les attentes de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Après avoir hésité à l'ouverture, la Bourse de Paris s'inscrivait en hausse de 0,31% vers 10H15 heure locale, avançant de 23,54 points, à 7.722,46 points.

Jeudi, le CAC 40 a cédé 0,27%, terminant à 7.698,92 points.

Les investisseurs attendent vendredi les chiffres mensuels officiels sur l'emploi aux Etats-Unis. Ils feront l'objet d'une attention particulière vendredi, le précédent rapport ayant été jugé "bidonné" en sa défaveur par le président Donald Trump qui a renvoyé la directrice du service de statistiques.

Il s'agira en effet de "la première publication depuis que Trump a limogé" Erika McEntarfer, la responsable du service à l'origine du rapport (BLS), rappelle Stephen Innes, gérant de SPI AM. Et cette publication "arrive avec l'ombre de révisions massives qui plane au-dessus" d'elle.

A l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), le rapport officiel sur l'emploi américain en août apparaît "comme le juge de paix d'un marché partagé entre optimisme et vigilance", estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

De nouvelles données montrant un ralentissement du marché du travail conforteraient le scénario d'un assouplissement monétaire de la Fed dès septembre, après que son président Jerome Powell a ouvert récemment la porte à une baisse des taux réclamée de longue date par le président américain Donald Trump.

Au contraire, un marché du travail solide réduirait les marges de manœuvre de l'institution monétaire, car cela voudrait dire que l'économie américaine est en bonne santé et n'a pas besoin d'une politique monétaire plus accommodante.

La dette française scrutée

Autre sujet d'attention pour les investisseurs: la France est à trois jours d'un scrutin qui devrait provoquer la chute du gouvernement du Premier ministre François Bayrou, ravivant les craintes d'un retour de l'instabilité politique dans le pays.

Le taux de l'emprunt de la France à 10 ans, qui avait grimpé en flèche mardi, dépassant les 4,6%, s'est nettement détendu, évoluant autour de 4,16% vers 10H15.

"Néanmoins, faute de résolution à l’impasse politique en France et avec le risque d'une chute du gouvernement Bayrou lundi, les investisseurs pourraient réduire leur exposition au risque avant le week-end", met en garde Stephen Innes.

La prochaine révision de la notation de la qualité du crédit de la France interviendra rapidement après le vote de confiance, par l'agence Fitch Ratings le 12 septembre puis plus tard par S&P en novembre.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
140,1000 EUR Euronext Paris -0,21%
S&P GLOBAL
540,180 USD NYSE +0,17%
STMICROELECTRONICS
23,045 EUR MIL +4,89%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

