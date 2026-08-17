La Bourse de Paris moins prudente que ses consoeurs européennes

La Bourse de Paris a débuté la semaine dans le rouge et a enchaîné un cinquième repli consécutif. La séance a pourtant clairement manqué de catalyseurs, mais le marché parisien a fait moins bien que les autres grands indices du Vieux Continent, notamment à cause du luxe.

Le CAC 40 s'est affaissé de 0,66%, à 8 579,60 points, et s'affiche désormais à 146,43 points de son record en clôture de 8 726,03 points, touché il y a une semaine. Les autres grandes places financières ont fait preuve d'un peu plus de résistance. A Francfort, le DAX 40 n'a perdu que 0,27%, et à Londres, le FTSE 100 n'a cédé que 0,20%.

Le marché parisien a été principalement victime des nets replis enregistrés dans le luxe. Kering s'est affaissé de 4,26%, un analyste a pourtant relevé sa cible de cours de 266 à 282 euros, mais a maintenu sa recommandation à neutre. De son côté, LVMH a cédé 2,71% et Hermès -1,65%. Outre une poursuite des prises de bénéfices après un gain d'environ 15% pour le secteur depuis début mai, les investisseurs s'inquiètent également de l'absence d'avancées dans les négociations sur le conflit au Moyen-Orient.

Au Moyen-Orient...

A ce sujet, pas grand-chose de nouveau si ce n'est qu'Israël a repris ses frappes sur le sud du Liban. Jared Kushner, l'émissaire américaine mais également gendre de Donald Trump, doit rencontrer le Premier ministre israélien pour tenter de faire avancer le plan de paix des Etats-Unis dans la bande de Gaza.

En parallèle, Donald Trump a menacé de bombarder le sultanat d'Oman, selon un journaliste de Fox News, si le pays entravait l'accord sur le détroit d'Ormuz.

Dans ces conditions, le prix du baril de pétrole n'a pas baissé. Au moment de la clôture européenne, le WTI à New York gagnait 0,40%, à 82,62 dollars, et le Brent de la mer du Nord à Londres avançait de 0,65%, à 89,19 dollars.

Dans l'actualité micro-économique...

Une seule statistique d'envergure était programmée aujourd'hui. Il s'agissait de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York. Cet indicateur, relatif aux conditions générales d'activité des entreprise dans l'Etat de New York est passé de 15,60 à 20,60 points, alors qu'un repli autour de 10,60 était anticipé. A 20,60 points, il est au plus haut depuis plus de quatre ans.

Cette semaine, il faudra principalement regarder mercredi l'inflation de la zone euro pour le mois de juillet et les "Minutes" de la Fed. Dans ce compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, les intervenants chercheront des indices sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêts.

Sur le marché des devises, l'euro était en légère hausse à 17h30 ( 0,09%) et se négociait à 1,1585 dollar.

Au niveau des sociétés...

Outre le secteur du luxe, à Paris, les intervenants ont délaissé Danone (-2,97%), après une note des analystes de Jefferies qui s'inquiètent du fait que la croissance soit désormais moins contributive aux marges.

En hausse, STMicroelectronics a continué de profiter de l'engouement qui entoure les valeur "IA" et a fini sur un gain de 5,15%, devant Sanofi qui a repris 1,51%.

Ailleurs en Europe, en Belgique, argenx a fini en tête de l'Euro Stoxx 50 avec une envolée de 17,12%. Le titre a été entouré après la publication de données encourageantes pour l'un de ses produits lors d'une étude de phase III.

En Suisse, Accelleron a progressé de 5,59% grâce à Berenberg qui est passé de conserver à acheter sur le titre de la société qui développe, produit et entretient de grands composants de turbocompression pour les moteurs.

Toujours en Suisse, SIG a chuté de 17,59%, après l'annonce du départ surprise de son président-directeur général.