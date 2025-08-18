La Bourse de Paris fléchit avant la rencontre Trump-Zelensky

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris perd légèrement du terrain lundi avant une rencontre entre Donald Trump le président ukrainien Volodymyr Zelensky entouré d'autres dirigeants européens, après un sommet entre le président américain et son homologue russe qui n'a débouché sur aucun cessez-le-feu.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, perdait 0,52% soit une perte de 41,52 points, pour s'établir à 7.881,93 points vers 10H00 heure locale. Vendredi, le CAC 40 avait gagné 0,67%, pour s'établir à 7.923,45 points.

"Les investisseurs attendent l'issue d'une rencontre décisive entre le président Trump et le président ukrainien Zelensky, au cours de laquelle les Etats-Unis font pression sur l'Ukraine pour envisager un accord de paix avec la Russie" avec des concessions territoriales, commente Soojin Kim, analyste chez MUFG.

Le président ukrainien s'entretiendra d'abord en tête-à-tête avec M. Trump à partir de 13H00 (17H00 GMT). Les différents dirigeants européens se joindront ensuite à eux.

Précédée de nouvelles frappes russes meurtrières sur plusieurs villes ukrainiennes, cette rencontre à la Maison Blanche sera une première dans ce format depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.

Donald Trump a laissé entrevoir un sommet tripartite avec MM. Poutine et Zelensky, si "tout marche bien" lorsqu'il recevra le président ukrainien.

En cas d'échec des pourparlers, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a prévenu que Washington pourrait prendre de "nouvelles sanctions" contre Moscou.

La défense dans le vert

Les investisseurs scrutent les avancées sur le dossier ukrainien.

"Pour les valeurs de la défense, la perspective d'un accord qui +récompense+ -attention à l'utilisation de ce mot- l'agression plutôt que de la dissuader ne fera que renforcer la détermination des capitales européennes à se réarmer", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"L'affaiblissement de la position ukrainienne, associé à la réduction des fonds alloués à la sécurité par les Etats-Unis, devrait inciter les membres de l'Otan à accélérer l'acquisition de systèmes avancés, ce qui profitera aux leaders de l'aérospatiale et de la défense antimissile", affirme-t-il.

Le groupe industriel français de défense Thales prenait 1,02% à 237,80 euros et Dassault Aviation gagnait 0,58% à 277,20 euros vers 10H00 à Paris.

Valneva bien

Le spécialiste des vaccins Valneva a annoncé que l'agence fédérale de santé du Canada (Santé Canada) lui avait accordé une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya Ixchiq chez les personnes âgées de 12 ans et plus, d'après un communiqué publié sur son site internet lundi.

L'annonce a été plébiscitée en Bourse, le titre s'envolant de 8,35% à 5,18 euros vers 10H00 heure de Paris.

