La Bourse de Paris finit en hausse, portée par des résultats d'entreprises

La Bourse de Paris a fini dans le vert jeudi, portée par une série de résultats d'entreprises bien reçus par les investisseurs, STMicroelectronics et L'Oréal en tête, malgré la nervosité qui demeure autour de la situation au Moyen-Orient.

Le CAC 40 a pris 0,87%, en hausse de 70,89 points, à 8.227,32 points. Mercredi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait cédé 0,96%.

La place parisienne est l'une des seules places européennes à terminer nettement dans le vert, dans un contexte de prudence généralisée en raison de la guerre au Moyen-Orient. Elle a bénéficié de plusieurs publications d'entreprises très bien accueillies par les marchés.

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a ainsi grimpé de 14,44% à 42,87 euros après avoir vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre.

Le spécialiste des cosmétiques L'Oréal a pris 8,97% à 375,85 euros, après avoir publié mercredi soir des ventes en hausse de 3,6% au premier trimestre, un chiffre supérieur aux attentes.

L'éditeur de logiciels Dassault Systèmes (+1,80% à 19,27 euros) a lui vu son bénéfice net bondir au premier trimestre et maintenu ses objectifs pour l'année, tablant sur l'appétit de ses clients pour l'intelligence artificielle.

La salve de résultats d'entreprises a donc relégué au second plan les incertitudes autour de la situation au Moyen-Orient, où "la nervosité des investisseurs augmente tant que la situation reste incertaine", selon Andreas Lipkow, de CMC Markets.

Dans l'attente des décisions des grandes banques centrales la semaine prochaine, les taux se sont quant à eux maintenus. Le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans a terminé à 3,66% contre 3,65% la veille.

- BioMérieux et EssilorLuxottica perdants -

Parmi les quelques perdants de la séance, on trouve le spécialiste des tests médicaux BioMérieux, qui a plongé jeudi de 17,46% à 73,25 euros, dans la foulée de la publication de ses résultats trimestriels, où le groupe a revu à la baisse ses prévisions 2026.

Le leader mondial de l'optique EssilorLuxottica a perdu lui 4,81% à 191,80 euros, après ses résultats.

"La trajectoire du groupe dans les lunettes IA est désormais considérée comme source de risque après avoir été d'abord perçue comme une opportunité majeure", selon les analystes d'Oddo.

"Compte tenu des incertitudes macroéconomiques au deuxième semestre, nous abaissons prudemment nos attentes de croissance organique pour 2026 de 10% à 9%", soulignent pour leur part les analystes de Jefferies.

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