France: Macron évoque un référendum sur les retraites
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:06

Emmanuel Macron a déclaré mardi en Slovénie que la possibilité d'un référendum sur la réforme des retraites n'était pas exclue, tout en soulignant qu'aucune décision n'avait été prise après l'annonce la semaine dernière par le Premier ministre Sébastien Lecornu du gel de la réforme des retraites en France.

"Ce n'est ni une abrogation, ni une suspension, c'est le décalage d'une échéance, qui est la prochaine échéance, celle des 63 ans au 1er janvier 2027 qu'il a décalée au 1er janvier 2028 avec un financement par des économies", a-t-il souligné.

"Les perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi", a dit Emmanuel Macron, ajoutant que ces consultations "ne pourraient se faire" sans un accord préalable. "Il ne m'appartient pas encore de décider cela sur un accord qui serait ainsi scellé", a-t-il précisé.

S'exprimant à Ljubljana au côté du Premier ministre slovène Robert Golob, le président français a insisté sur la nécessité de discussions "apaisées" avant toute initiative, estimant que le sujet du vieillissement "ne sera pas réglé par un compromis nécessaire pour passer le budget sur ce sujet".

Il a salué la volonté du Premier ministre de rouvrir ce débat et celle des forces syndicales et patronales de "le reprendre", appelant à "un moment de stabilité" et à des "discussions budgétaires apaisées pour la continuité du pays".

"Sur cette base-là, nous verrons ensuite les chemins qui doivent être suivis", a-t-il conclu.

(Rédigé par Nicolas Delame)

