La Bourse de Paris entrainée par des résultats d'entreprises salués

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris se maintient en terrain positif jeudi grâce à des résultats d'entreprises salués par les investisseurs, malgré le contexte de nervosité extrême autour de la situation au Moyen-Orient.

L'indice CAC 40 prenait 0,29%, soit un gain de 23,93 points, pour s'établir à 8.180,36 points vers 10H40 heure de Paris. Mercredi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait cédé 0,96% à 8.156,43 points.

Contrairement à d'autres places européennes, le CAC 40 reste dans le vert, poussé par la performance de Dassault Systèmes (+6,31% à 20,12 euros), L'Oréal (+8,19% à 373,15 euros) et STMicroelectronics (+8,04% à 40,47 euros), dont les résultats ont été vivement accueillis.

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre tout en accusant un recul de son bénéfice net sur la même période, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a quant à lui publié mercredi soir des ventes en hausse de 3,6% au premier trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.

L'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes a également vu son bénéfice net bondir au premier trimestre et maintient ses objectifs pour l'année, a-t-il indiqué dans un communiqué jeudi, tablant sur l'appétit de ses clients pour l'intelligence artificielle.

La salve de résultats d'entreprises a relégué au second plan les incertitudes autour de la situation au Moyen-Orient.

L'Iran a annoncé avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz, ce que Washington n'a pas considéré comme une violation de la trêve, et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que durera le blocus de ses ports par les Etats-Unis.

"Le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis se concentre désormais sur le commerce et le contrôle du détroit d'Ormuz", résume Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Ce détroit, par lequel transite habituellement un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est au cœur du conflit entamé le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran, avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran le 8 avril.

Et la saisie des navires par l'Iran "indique que les perturbations des flux devraient se poursuivre. Le marché est donc contraint de revoir ses anticipations", soulignent les analystes d'ING.

BioMérieux dévisse

Le spécialiste français des tests médicaux BioMérieux a plongé jeudi à l'ouverture de la Bourse de Paris, dans la foulée de la publication de ses résultats trimestriels où le groupe a revu à la baisse ses prévisions 2026. L'action lâchait 16,06% à 74,50 euros vers 10H50.

Au premier trimestre 2026, le groupe a vu son chiffre d'affaires chuter de 10,4%, par rapport à un an plus tôt, à 983,6 millions d'euros. Raisons invoquées: un environnement géopolitique incertain et un hiver plutôt clément en matière d'épidémie, qui l'ont poussé en outre à abaisser ses prévisions de résultats pour l'année.

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