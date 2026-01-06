 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris en repli, à contre-courant des autres grandes places financières
information fournie par AFP 06/01/2026 à 11:08

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris recule mardi, à contre-courant des autres grandes places financières portées par la hausse d'un secteur technologique peu présent à la cote française.

L'indice vedette CAC 40 cédait 0,28% à 8.188,69 points vers 10H30, en repli de 22,81 points. Lundi, le CAC 40 a avancé de 0,20%, clôturant à 8.211,50 points, se rapprochant de son dernier record en clôture touché le 21 octobre à 8.258,86 points.

La place parisienne faisait office de lanterne rouge des Bourses européennes, alors que Londres et Francfort ont renoué avec leurs sommets historiques, suivant la dynamique des indices asiatiques et américains. L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 (+0,15%) poursuivait par ailleurs son ascension mardi, au lendemain de records en séance et en clôture.

Les actions mondiales étaient portées par le secteur technologique, en particulier les valeurs liées au développement de l'intelligence artificielle. A la cote parisienne mardi, le titre STMicroelectronics, spécialisé dans les semi-conducteurs, avançait fortement de 3,31% à 24,54 euros.

A l'agenda de la séance, les investisseurs ont pris connaissance de l'évolution des prix à la consommation en France, qui ont augmenté de 0,8% au mois de décembre sur un an, après +0,9% en novembre, un ralentissement tenant à la baisse des prix de l'énergie, particulièrement des prix des produits pétroliers, selon l'Institut national de la statistique.

Les chiffres pour l'Allemagne, première économie de la zone euro, seront publiés plus tard en séance, à 14H00, heure de Paris.

Trigano en repli

Le fabricant français de véhicules de loisirs Trigano, leader européen du camping-car (marques Chausson, Challenger, Adria...), reculait de 1,84%, à 171,10 euros, bien qu'ayant vu son chiffre d'affaires du premier trimestre grimper de 8,3% par rapport à la même période l'an dernier, à 833,4 millions d'euros.

Le groupe dit aussi "envisager une nette amélioration de la rentabilité pour 2025/26", dans un communiqué mardi.

