Dassault Aviation relève son objectif de chiffre d'affaires 2025

( AFP / BERTRAND GUAY )

Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français.

La société, qui tablait jusqu'ici simplement sur des ventes supérieures à celles de 2024 et de l'ordre de 6,5 milliards d'euros, estime désormais qu'elles se situeront "au-dessus de 7 milliards d'euros", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Dassault Aviation a livré 26 Rafale l'année dernière contre 21 en 2024, et a ainsi dépassé son objectif de 25. Le groupe a en revanche raté son but de remettre 40 Falcon à ses clients, ne parvenant à en livrer que 37, davantage toutefois que les 31 de 2024, selon la même source.

Les 26 Rafale livrés en 2025 l'ont été majoritairement à des pays étrangers: 15 exemplaires contre 11 aux forces françaises. Le rythme de livraison de ces avions de combat a été multiplié par deux par rapport à 2023.

Parallèlement, Dassault Aviation a reçu 26 nouvelles commandes de Rafale pour l'export l'année dernière, de la part de l'Inde, après 30 en 2024. Les Falcon, jets d'affaires haut de gamme, ont quant à eux suscité 31 nouvelles commandes contre 26 l'année précédente.

Fin décembre 2025, le carnet de commandes de Dassault Aviation pour le Rafale était parfaitement stable sur un an, avec 220 appareils. Au total, 175 exemplaires de cet appareil, qui a connu un succès commercial tardif mais réel, sont destinés à l'export et 45 à la France.

Le carnet de commandes des Falcon a quant à lui décru, passant de 79 à 73 sur un an. Il était encore de 84 en 2023.

Les résultats financiers annuels complets de Dassault Aviation seront publiés le 4 mars prochain.

Le groupe a livré plus de 10.000 avions militaires et civils dans plus de 90 pays en près d'un siècle dont 2.700 Falcon.