Peinture rouge et tags hostiles sur les locaux de la compagnie israélienne El Al à Paris
information fournie par AFP 07/08/2025 à 12:38

L'entrée des locaux de la compagnie aérienne israélienne El Al à Paris a été recouverte de peinture rouge et de tags hostiles dans la nuit de mercredi à jeudi, Israël condamnant un "acte barbare".

Des journalistes de l'AFP ont constaté jeudi matin des inscriptions "Palestine vivra, Palestine vaincra", "Fuck zionism" ou encore "El Al Genocide Airline" sur les murs entourant la porte d'entrée de l'immeuble abritant les locaux de la compagnie, rue de Turbigo (IIIe arrondissement), dans le centre de la capitale.

La façade et le sol avaient été aspergés de peinture rouge.

La ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a condamné sur X un "acte barbare et violent contre El Al".

"J'attends des autorités françaises chargées de l'application de la loi qu'elles localisent les criminels et prennent des mesures fortes à leur encontre", a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui c'est El Al, demain c'est Air France. Lorsque le président français Macron annonce des cadeaux au Hamas, voici le résultat", a aussi écrit la ministre. Emmanuel Macron a annoncé fin juillet que la France reconnaîtrait l'Etat de Palestine en septembre à l'ONU.

L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, s'est rendu devant la façade dégradée en fin de matinée.

"C'est un acte de terrorisme parce que ça a pour but de terroriser, de terroriser les employés d'El Al, de terroriser les citoyens israéliens, de leur faire peur et d'essayer de leur faire sentir qu'ils ne sont pas les bienvenus, que ce soit en France ou en dehors de leur pays", a déclaré à la presse le diplomate.

Selon la compagnie, citée par la chaîne de télévision israélienne N12, "l'incident s'est produit alors que le bâtiment était vide et qu'il n'y avait aucun danger pour les employés de l'entreprise".

"El Al arbore fièrement le drapeau israélien sur la queue de ses avions et condamne toute forme de violence, en particulier celle fondée sur l'antisémitisme", a ajouté la compagnie nationale.

Début juin, plusieurs lieux juifs à Paris avaient été aspergés de peinture verte, et trois Serbes ont été mis en examen et écroués, suspectés par les enquêteurs d'avoir agi dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, possiblement la Russie.

Israël est en guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur son sol le 7 octobre 2023.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait au moins 61.158 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

