La Bourse de Paris en nette hausse

La Bourse de Paris monte jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché qui passe outre la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, soutenu par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 10H00, le CAC 40, indice vedette de la place boursière française, avançait de 60,92 points (+0,76%) à 8.027,87 points. Mercredi, le CAC 40 a clôturé en hausse de 71,01 points (+0,90%), à 7.966,95 points.

La hausse des marchés actions, en France comme ailleurs en Europe, fait "suite aux records historiques à Wall Street du S&P 500, du Nasdaq 100 et de l'indice mondial MSCI", dans le sillage du "partenariat entre OpenAI et les principaux fabricants sud-coréens de semi-conducteurs, qui renforce l'optimisme lié à l'intelligence artificielle (IA)", notent les économistes de Deutsche Bank.

Les géants sud-coréens des semi-conducteurs Samsung Electronics et SK Hynix ont annoncé jeudi avoir conclu à Séoul des accords préliminaires avec le champion américain de l'intelligence artificielle OpenAI, en vue de fournir des puces mémoires aux centres de données du projet d'infrastructures d'intelligence artificielle (IA) "Stargate".

Stargate, un plan d'investissements à 500 milliards de dollars, vise à construire de vastes infrastructures d'IA aux Etats-Unis, associant le géant du cloud Oracle et OpenAI (créateur de ChatGPT) -- face à l'essor rival des technologies d'IA chinoises.

A la cote parisienne, Dassault Systèmes prenait 2,00% à 29,03 euros, STMicroelectronics 1,95% à 24,56 euros, Capgemini 1,38, à 125,20 euros. Schneider Electric, porté par la perspective de développement des centres de données, prenait 2,06% à 249,90 euros.

A l'agenda de la séance, le marché se tournera notamment vers le taux de chômage en zone euro en septembre à 11H00, heure de Paris, attendu à 6,2%, au même niveau qu'au mois d'août, selon le consensus de Factset.

Les investisseurs suivent aussi l'évolution de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, qui entraîne le gel d'une partie de l'administration fédérale, appelé "shutdown" par les Américains.

"Du point de vue des marchés, l'impact le plus concret du shutdown est que nous n'aurons pas les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aujourd'hui (jeudi, NDLR), ni le rapport sur l'emploi demain (vendredi). Les investisseurs se concentrent donc beaucoup plus sur les données du secteur privé, qui prennent une importance démesurée", commentent les économistes de Deutsche Bank.

Les investisseurs se sont arrêtés la veille sur la publication de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab, qui a montré que le secteur privé a détruit 32.000 emplois aux Etats-Unis en septembre, "les investisseurs anticipant davantage de baisses de taux" de la banque centrale américaine pour éviter une trop forte dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis, ont-ils poursuivi.

