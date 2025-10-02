Le chausseur Minelli placé en procédure de sauvegarde

Le chausseur Minelli, qui avait été repris début 2024 après un redressement judiciaire, a été placé en septembre en procédure de sauvegarde. ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le chausseur Minelli, qui avait été repris début 2024 après un redressement judiciaire, a été placé en septembre en procédure de sauvegarde, selon une décision consultée jeudi par l'AFP.

Créée en 1973, la marque d'articles de maroquinerie et de chaussures principalement destinée aux femmes avait été placée en redressement judiciaire en septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Marseille (devenu depuis tribunal des activités économiques).

Elle avait été alors sauvée par trois repreneurs, des investisseurs et la marque de vêtements "Mes Demoiselles Paris" qui l'avait intégrée dans une nouvelle entité, "Maison Minelli".

C'est cette dernière entité qui a été placée le 1er septembre en procédure de sauvegarde par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a désigné à cet effet plusieurs administrateurs judiciaires.

Car la marque n'a pas pour l'heure redressé la barre: son premier exercice annuel clos en février 2025 s'est traduit par une perte nette de 4,2 millions d'euros, pour 22 millions d'euros de vente, selon le jugement.

Un chiffre d'affaires "inférieur" de 7 millions d'euros "aux prévisions" du dirigeant, rapporte le tribunal, avec "une dizaine de boutiques reprises qui s'avèrent être déficitaires".

Le sauvetage de Minelli en 2024 s'était fait au détriment de nombreux salariés, avec un plan de reprise qui prévoyait à l'époque de garder un peu plus de 200 employés sur 600.

D'après le jugement du tribunal, Maison Minelli a aujourd'hui un effectif de 171 employés.

Son dirigeant espère relancer la marque à travers "la fermeture des points" de vente "déficitaires" et une "montée en gamme", indique le tribunal.

Jointe par l'AFP, la direction de Minelli n'a pas réagi dans l'immédiat.

La procédure de sauvegarde judiciaire s'adresse aux sociétés en grandes difficultés financières, mais, contrairement au redressement judiciaire, qui ne sont pas encore en cessation de paiements.

Elle peut déboucher dans le meilleur des cas sur un plan de sauvegarde, ce qu'espère la direction de Minelli, selon le tribunal.

Une période d'observation jusqu'au 1er mars 2026 a été ouverte, à l'issue de laquelle pourra être prononcé ce potentiel plan de sauvegarde.

De nombreuses marques d'accessoires ou de prêt-à-porter ont été placées en redressement judiciaire en France depuis un an et demi, comme Claire's, Jennyfer, Camaïeu, Burton of London, Gap France ou encore André.

Certaines de ses marques souffrent en particulier de la concurrence de sites asiatiques à très bas prix, comme Shein.