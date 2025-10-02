Paris: braquage à la voiture-bélier d'une boutique Chanel

Le magasin Chanel cambriolé dans la nuit de mercredi à jeudi, à Paris le 2 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un magasin Chanel, situé dans le 8e arrondissement de Paris, a été cambriolé à la voiture-bélier dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué à l'AFP la maison de luxe, confirmant une information de Paris Match.

Selon Paris Match, au moins trois malfaiteurs à bord d'une berline rouge ont foncé en marche arrière dans la vitrine du magasin, situé près de la place de la Concorde.

Après avoir dérobé des sacs, ils ont pris la fuite dans cette même voiture qui a été retrouvée vide de ses occupants dans un parking souterrain, selon le magazine.

D'après une source policière, qui évoque deux personnes sur le lieu des faits, le conducteur du véhicule et son complice, la vitrine du magasin a été brisée et de nombreux sacs ont été volés.

Aucune interpellation n'a eu lieu, selon cette même source.

La maison de luxe a confirmé auprès de l'AFP "qu'un vol par effraction utilisant une voiture bélier s'(était) produit au sein de la boutique Chanel située rue Royale à Paris, dans la nuit" de mercredi à jeudi.

"Aucun collaborateur n'a heureusement été blessé. Une enquête de police a été ouverte, et nous coopérons pleinement avec leurs services afin de leur apporter notre assistance dans leurs investigations", a-t-on ajouté.

"Le montant du préjudice reste inconnu à ce stade", selon Chanel.

Sollicité, le parquet de Paris n'a pas répondu dans l'immédiat à l'AFP.

L'enquête a été confiée à la Brigade de répression du banditisme (BRB), a précisé la source policière.

En juin 2024, un autre magasin Chanel, situé avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, près des Champs-Elysées, avait été braqué à la voiture-bélier.

Les malfaiteurs avaient incendié ce véhicule avant de prendre la fuite à bord d'une autre voiture.

Quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire en févier dans le cadre des investigations sur ce casse, dont le préjudice n'a pas été dévoilé.

Selon Paris Match, les malfaiteurs auraient dérobé en juin 2024 près de 160 sacs pour une valeur évaluée à un million d'euros.