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La Bourse de Paris en nette baisse, entre risque géopolitique et résultats d'entreprises
information fournie par AFP 24/04/2026 à 11:03

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue dans le rouge vendredi, la prudence restant de mise sur les marchés face aux incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient, sur fond de nombreux résultats d'entreprises.

Vers 10H45 heure de Paris, l'indice phare de la Bourse de Paris perdait 1,12% soit une perte de 92,03 points, pour s'établir à 8.135,29 Jeudi, l'indice CAC 40 avait gagné 0,87% à 8.227,32 points.

"Il n'y a pas de véritable avancée vers la fin du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, même si le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été prolongé de trois semaines", commente Neil Wilson, de Saxo Markets.

En conséquence, sur les marchés, "les actions sont en baisse généralisée, l’appétit pour le risque se dégrade et les prix du pétrole sont en hausse, tout comme le dollar américain, valeur refuge, qui a progressé régulièrement toute la semaine", résume-t-il.

Côté données macroéconomiques, l'activité du secteur privé a connu en France son plus fort recul depuis 14 mois, témoignant d'une "accélération de la contraction" dans la deuxième économie de la zone euro, selon le baromètre PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

La confiance des ménages français a enregistré une forte dégradation en avril, sa plus forte baisse depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine, a indiqué l'Institut national de la statistique vendredi.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

Le groupe français d'électroménager Seb (Moulinex, Tefal, Rowenta), lancé dans un vaste plan d'économies, a enregistré un résultat opérationnel d'activité (Ropa) en hausse de 42% à 72 millions d'euros. Le titre Seb grimpait de 6,69% à 48,78 euros vers 10H45 heure de Paris.

Les équipementiers dans le rouge

Forvia (-4,45% à 10,09 euros) a annoncé un recul de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, à 5,13 milliards d'euros, jugeant "encourageantes" l'augmentation des ventes en Europe.

Valeo (-3,62% à 10,79 euros) a aussi enregistré un chiffre d'affaires en recul de 3,6% au premier trimestre, à 5,1 milliards d'euros, souffrant notamment de la force de l'euro, mais a confirmé ses objectifs financiers pour l'année 2026.

Euronext CAC40

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
10,0700 EUR Euronext Paris -4,64%
S&P GLOBAL
439,190 USD NYSE -2,19%
SEB
53,0500 EUR Euronext Paris +5,68%
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