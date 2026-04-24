France: La confiance des ménages se replie plus que prévu en avril

Un marché local à Nice

‌La confiance des ​ménages en France s'est repliée plus que ​prévu en avril, montre ​l'enquête mensuelle de ⁠conjoncture publiée vendredi ‌par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ​ressort ‌à 84 en ⁠avril après 89 en mars, ont révélé ⁠les ‌données, "la plus forte ⁠baisse depuis ‌mars 2022 et ⁠le début de la ⁠guerre ‌en Ukraine", selon l'Insee ​dans ‌un communiqué.

Les économistes interrogés par Reuters ​tablaient en moyenne sur ⁠un recul de l'indice, à 88 en avril.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)