La Bourse de Paris en hausse

La Bourse de Paris évolue dans le vert lundi, à l'orée d'une semaine où l'attention sera focalisée sur la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et des indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis.

Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,59% à 8.115,94 points, en hausse de 47,80 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,21% à 8.068,62 points.

Les marchés du Vieux Continent attendent la réunion de BCE pour sa dernière décision de politique monétaire de l'année et ses nouvelles projections macroéconomiques. L'institution devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés.

Début décembre, sa présidente Christine Lagarde avait jugé la politique monétaire actuelle "bien positionnée", une expression utilisée par les responsables de l'institution depuis le mois de juin, quand elle a baissé ses taux pour la dernière fois.

Autre point d'attention cette semaine: la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de novembre, mardi, "qui devraient poser les bases monétaires pour 2026", selon John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Cette publication avait été retardée en raison de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qui a touché les Etats-Unis du 1er octobre au 12 novembre. Or, elle est cruciale pour la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Si le marché du travail - et donc l'économie - ralentit, la banque centrale disposera de davantage de marge de manœuvre pour baisser ses taux l'an prochain afin de soutenir l'activité, ce qui est bon pour les actions.

Mais des chiffres trop faibles inquiéteraient les investisseurs concernant la dynamique de la première économie mondiale.

"Les investisseurs souhaitent des données sur le marché du travail suffisamment faibles pour justifier de nouvelles baisses de taux, mais pas trop faibles au point de signaler un fort ralentissement", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

"En cas de chiffres décevants, les anticipations (de baisses de taux, NDLR) sur la Fed d'ici la fin de l'année prochaine pourraient changer rapidement", relèvent les analystes de Natixis.

Les chiffres de l'inflation (CPI) seront aussi scrutés par les investisseurs jeudi. Un indice des prix trop élevé rendrait plus difficile des baisses de taux, car elles peuvent elles-même avoir des effets inflationnistes.

- Sanofi sanctionné -

Le groupe pharmaceutique Sanofi perdait 4,96% à 79,21 euros à Paris, après avoir indiqué qu'il s'attendait à un report de la décision réglementaire d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental tolébrutinib, contre la sclérose en plaques.

"Le processus d'examen de la révision réglementaire américaine en cours" s'étendra "au-delà de la date (...) précédemment communiquée du 28 décembre 2025", a affirmé Sanofi, qui s'attend "à recevoir des orientations supplémentaires (...) d'ici la fin du premier trimestre 2026".

