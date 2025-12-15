 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi prévient d'un retard dans une décision de la FDA pour le tolébrutinib
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:24

Le logo de Sanofi

Le logo de Sanofi

Sanofi a annoncé lundi prévoir un retard dans le processus d'examen par l'agence américaine du médicament (FDA) de la révision réglementaire en cours de son traitement expérimental tolébrutinib contre la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente (SEPSPnr).

L'annonce pèse sur le titre Sanofi en Bourse, qui recule de 4,1% à 79,89 euros vers 09h30 GMT, contre une hausse de 0,76% pour le CAC 40 au même moment.

Le groupe dit dans un communiqué anticiper que le processus d'examen de la révision réglementaire américaine en cours du tolébrutinib par la FDA s'étendra au-delà du 28 décembre prochain. Sanofi s'attend à recevoir des orientations supplémentaires d'ici la fin du premier trimestre 2026.

"Compte tenu de l'échec de trois essais cliniques (...) nous restons prudents quant à l'éventuelle autorisation du tolébrutinib dans le traitement de la SEPSPnr", ont commenté les analystes de JP Morgan dans une note.

Sanofi ajoute avoir soumis un protocole d'accès élargi pour répondre à une demande de la FDA.

"Si l'agence n'était pas à l'aise avec le rapport risque/bénéfice, cela ne se serait probablement pas produit", indiquent les analystes de Jefferies dans une note, ajoutant que la partie ne semble pas encore terminée pour le tolébrutinib.

"Il existe un besoin médical non satisfait dans ce domaine", précise la note de Jefferies. "Le marché pourrait bien amortir cet actif, mais cela semble un peu prématuré."

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs bloquent l'autoroute A63 pour protester contre les mesures sanitaires mises en place pour éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins, le 14 décembre 2025 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Dermatose: Genevard attendue dans le Sud-Ouest où la crise se cristallise
    information fournie par AFP 15.12.2025 11:58 

    Une situation officiellement "sous contrôle" et une colère qui s'amplifie: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs et de ... Lire la suite

  • NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Electroménager: dépôt de bilan de iRobot, qui va être racheté par son principal fabricant
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.12.2025 11:56 

    La société iRobot, qui commercialise les robots aspirateurs Roomba, a déposé le bilan et va être rachetée par son principal créancier et sous-traitant, le groupe chinois Picea, a-t-elle annoncé dimanche, face au recul marqué de ses ventes. Le fabricant de robots ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank