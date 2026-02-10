La Bourse de Paris dans le vert, Kering en vedette
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:35
Vers 10h30, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 0,4% à 8 355 points. L'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 est à son équilibre, le FTSE de Londres recule de 0,3% et le DAX de Francfort reste à peu près stable.
A Wall Street la veille, le S&P 500 a progressé de 0,47% à 6 964,8 points, le Dow Jones a terminé quasiment à l'équilibre avec une légère hausse de 0,04% à 50 135,8 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 0,77% pour clôturer à 25 268,1 points.
Bon nombre de stratèges mettent en avant un environnement qui reste porteur pour les actions. "Malgré une volatilité toujours élevée et un bruit géopolitique constant, le fond macro reste très solide", rappellent ainsi les équipes de Danske Bank.
"Les derniers chiffres montrent les premiers signes - encore timides mais encourageants - d'un redémarrage de l'industrie, tandis que la dynamique de croissance, l'inflation, les indicateurs de confiance et la politique monétaire vont tous dans le bon sens", selon elles.
Le taux de chômage en France au plus haut depuis le 3e trimestre 2021
Au chapitre des statistiques, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du BIT a augmenté de 56 000 au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, à 2,5 millions de personnes, selon l'Insee.
Le taux de chômage au sens du BIT s'est ainsi établi à 7,9% de la population active, supérieur de 0,2 point à son niveau du 3e trimestre 2025 et à son plus haut niveau depuis le 3e trimestre 2021, mais nettement au-dessous de son pic de mi-2015.
En cours de séance, les opérateurs doivent encore prendre connaissance de quelques données américaines cet après-midi, à savoir les prix à l'importation et les ventes de détail pour décembre, puis les stocks des entreprises pour novembre.
Kering entouré après sa publication annuelle
Du côté des valeurs à Paris, Kering caracole en tête du CAC 40, s'adjugeant ainsi près de 11%, dans le sillage de la publication par le groupe de luxe (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta) de ses résultats annuels.
Si ces résultats sont ressortis en forte baisse sur l'exercice écoulé, son 4e trimestre s'est montré plus encourageant et Kering a affirmé "aborder 2026 avec un objectif clair : renouer avec la croissance et améliorer ses marges, dès cette année".
Parmi les autres grandes publications du jour en Europe, les opérateurs acclament celle de Philips ( 7%) à Amsterdam, accueillent positivement celles d'AstraZeneca ( 1%) et de Barclays ( 1%) à Londres, mais sanctionnent lourdement celle de TUI (-6%) à Francfort.
A lire aussi
-
Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel (LFI), a demandé "solennellement" mardi à Emmanuel Macron de ne pas nommer Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes pour "garantir le minimum de neutralité et d'indépendance" ... Lire la suite
-
Quand on parle du "prix du pétrole", on oublie souvent une chose essentielle : il n'existe pas un pétrole unique, mais des pétroles aux qualités et aux usages différents. Le Brent et le WTI sont les deux références les plus connues, et leur écart de prix intrigue ... Lire la suite
-
ChatGPT, l'agent conversationnel d'intelligence artificielle (IA) le plus utilisé au monde, a commencé lundi à tester l'intégration de publicité, a indiqué l'américain OpenAI sur son blog, une nouveauté qui devrait générer de nouveaux revenus dans une industrie ... Lire la suite
-
La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a enregistré en 2025 un bénéfice net de 2,75 milliards d'euros, en hausse de 17,7% sur un an grâce à la hausse des commissions, +8,2%, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué. En incluant l'apport de Mediobanca, dont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer