La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie.

Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, la Bourse de Paris avait terminé dans le rouge minée par des résultats d'entreprises jugés un peu moins solides.

L'indice CAC 40, avait conclu en baisse de 0,44%, soit une perte de 36,22 points, pour s'établir à 8.121,07 points.

A l'Assemblée, l'examen budgétaire avance sans parvenir à dégager de consensus politique.

Au cours de débats houleux sur la justice fiscale, la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, les députés ont adopté une série de mesures fiscales. La copie, encore largement incomplète, suscite des critiques de toutes parts.

Les débats feront une pause lundi soir et reprendront le 12 novembre.

Un indice PMI de l'activité manufacturière pour octobre sera publié en début de séance.

Lundi en Asie, la plupart des Bourses profitent toujours de la vague d'enthousiasme des investisseurs pour les valeurs technologiques et le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Les investisseurs asiatiques digèrent plutôt avec optimisme la semaine dernière qui fut chargée, entre baisse de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) et virage moins accommodant, accord commercial entre Pékin et Washington, et résultats de géants américains de la tech et de l'IA.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a pris 0,97%.

A Shenzhen, l'indice composite a grappillé 0,19%. La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié.

Les marchés sont notamment portés par les résultats trimestriels meilleurs qu'attendus d' Apple et d'Amazon qui ont enthousiasmé Wall Street.

Vendredi à New York, le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (+0,09%), l'indice Nasdaq a gagné 0,61% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,26%.

- Orange recherché -

Le géant français des télécoms Orange SA voyait son titre, inscrit au CAC 40, grimper de 1,55% à 14,05 euros vers 09H55. Le groupe a annoncé vendredi le lancement du processus de rachat de l'opérateur espagnol MasOrange, dont il détient déjà 50% à égalité avec le fonds d'investissement britannique Lorca, pour la somme de 4,25 milliards d'euros.

Numéro un en Espagne en nombre de clients, l'opérateur MasOrange est né du mariage annoncé en 2022 par Orange et son rival espagnol Masmovil, racheté depuis par le fonds d'investissement Lorca.

Euronext CAC40