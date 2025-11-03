 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poupées sexuelles: El Haïry souhaite des contrôles chez les acheteurs
information fournie par AFP 03/11/2025 à 17:19

Sarah El Haïry le 23 septembre 2024 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Sarah El Haïry le 23 septembre 2024 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a souhaité lundi des contrôles auprès des acheteurs des poupées sexuelles ressemblant à des fillettes vendues en ligne pour vérifier si des enfants sont en danger dans leur entourage.

Shein a été signalé à la justice pour la commercialisation de "poupées sexuelles d'apparence enfantine", que le géant de l'e-commerce asiatique assure avoir retiré de son site en France.

Ces poupées "sont des objets pédocriminels sur lesquels des prédateurs s'entraînent malheureusement parfois avant de passer à des sévices sur des enfants", a déclaré Mme El-Haïry sur BFMTV.

"Quand vous faites l'achat d'objets aussi ignobles que ça, (...) il y a un risque accru de passer à l'acte. Et donc, les enfants qui sont aux alentours ont vocation à être protégés", a-t-elle dit.

"Il n'y a pas que Shein, il y en a bien d'autres, nous avons été alertés sur d'autres cas", a-t-elle précisé par ailleurs sur FranceInfo.

"Ces poupées ne sont pas des objets pornographiques, mais pédopornographiques, et donc ce n'est pas légal dans notre pays. C'est comme la détention d'images pédocriminelles, cela vous envoie devant les tribunaux", a-t-elle dit. Ces procédures peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 75.000 euros d'amendes.

Elle souhaite que les plateformes transmettent des "informations" sur les acheteurs, "ce qui nous permettra de pouvoir lancer un certain nombre de contrôles et voir s'il y a des enfants en danger".

"Toutes les trois minutes, un enfant subit des violences sexuelles", a-t-elle rappelé.

"Des hommes qui ont ces poupées-là" sont "potentiellement des pédocriminels qui passeront à l'acte sur des enfants", a-t-elle martelé.

"Mon enjeu aujourd'hui, c'est les fournisseurs" (de ces poupées) mais aussi "les hommes qui détiennent ces horreurs, ces ignominies, à leur domicile, et qui peut-être ont des enfants qui dorment dans la chambre d'à côté".

"Je veux qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne cette fois-ci. Il y en a marre parce que ce ne sont pas des objets comme les autres", a-t-elle poursuivi.

Véronique Béchu, spécialiste de la lutte contre la pédocriminalité et ancienne commandante de police, confirme que ces poupées, qui sont une "représentation de mineur à caractère sexuel", constituent une infraction pénale.

"Fabriquer, acheter, diffuser ou détenir ces poupées est interdit", indique-t-elle à l'AFP, jugeant crucial d'identifier les acheteurs, car ils présentent "des appétences sexuelles pour les enfants".

Consulter des images ou des vidéos ou posséder des poupées sexuelles représentant un mineur "participe du comportement pédocriminel" et "ne constitue en aucun cas un frein au passage à l'acte", indique celle qui dirige aujourd'hui l'Observatoire contre les violences numériques faits aux mineurs de e-Enfance.

"Un individu qui a des rapports sexuels avec une poupée représentant un enfant ne s'en satisfera pas éternellement. Il risque de s'en prendre à un enfant réel", indique l'ex-cheffe du pôle stratégique de l'Office Mineurs.

Pour comparaison, 44% des personnes ayant une activité pédocriminelle en ligne finissent par passer à l’acte physiquement, indique-t-elle.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 17:56

    Bravo Madame, on peut penser que les acheteurs de ces poupées sont des désaxés sexuels et possibles prédateurs...
    D'ailleurs, il faudrait aussi agir sur la prostitution des mineures partout en FRANCE...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent divisées, dans une séance d'attente
    information fournie par AFP 03.11.2025 17:49 

    Les Bourses européennes ont terminé divisées et sans grand entrain, dans une séance de transition avant des résultats d'entreprises attendus plus tard dans la semaine. La Bourse de Paris a terminé en timide baisse (-0,14%) tout comme Londres (-0,16%) quand Francfort ... Lire la suite

  • Débat parlementaire sur le projet de loi de finances 2026
    France/Budget: Les débats se poursuivent à l'Assemblée sur fond d'incertitudes
    information fournie par Reuters 03.11.2025 17:44 

    Les députés français ont poursuivi lundi l'examen du volet recettes du projet de loi de finances 2026 dans un climat d'incertitudes alors que de nombreux amendements restent à débattre, ce qui devrait mettre en péril le vote solennel initialement prévu mardi dans ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'Elysée, le 14 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Poupées sexuelles: Shein sous la menace d'une interdiction
    information fournie par AFP 03.11.2025 17:15 

    A deux jours de l'ouverture de son magasin parisien au BHV, Shein doit se défendre sur un nouveau front: le géant asiatique de la vente en ligne a commercialisé des poupées sexuelles d’apparence enfantine et risque un bannissement en cas de récidive. "Si ces comportements ... Lire la suite

  • Des policiers montent la garde le 2 novembre 2025 devant le bâtiment abritant le corps du maire Carlos Manzo de Uruapan, dans l'État de Michoacán, tué la veille ( AFP / Marcos MORALES )
    Mexique: manifestations après l’assassinat d'un maire à l'ouest du pays
    information fournie par AFP 03.11.2025 17:05 

    Des centaines de personnes ont manifesté dimanche au Mexique pour réclamer justice après l'assassinat, la veille au soir, du maire d'une grande ville de l'Etat du Michoacan (ouest) gangréné par le trafic de drogues. Ils se sont rassemblées à Uruapan, ville d'environ ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank