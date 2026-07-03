La Bourse de Paris clôture en hausse et se rapproche des sommets

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris a finalement clôturé la semaine en hausse vendredi après un début de journée hésitant, se rapprochant de ses sommets historiques.

Le CAC40 a progressé en moyenne de 33,21 points (+0,39%) à 8.508,07 points. La veille, l'indice des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait gagné 1,65% pour terminer à 8.474,86 points.

Le CAC 40 ne se trouve plus qu'à 200 points des sommets qu'il gravissait fin février juste avant le lancement de la guerre contre la République islamique par les Etats-Unis et Israël.

"Les marchés actions sont bien orientés après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu, qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à une prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed)", résume Neil Wilson, de Saxo UK.

Par effet des vases communicants, les capitaux peuvent aller du marché des actions vers les marchés obligataires en cas de hausse des taux directeurs des banques centrales.

"Les prix du pétrole semblent désormais engagés dans un repli plus durable vers leurs niveaux d'avant le conflit", ajoute-t-il.

Longtemps vecteur d'inflation avec le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole est redevenu un non-sujet.

Vers 19H00 de Paris, le Brent de la mer du Nord, qui a longtemps dépassé les 100 dollars pendant la crise, s'échangeait à 71.95 dollars (+0,21%). Le WTI américain était stable à 68,63 dollars (-0,09%).

Dans le détail, l'appêtit des investisseurs se sont portés sur le géant de l'eau Veolia (+2,80% à 36,74 euros) et de l'énergie Engie (+2,06% à 27,73 euros).

En revanche Stellantis (-3,47% à 4,93 euros) tout comme deux valeurs du luxe, Kering (-1,62% à 248,5 euros) et L'Oréal (-1,42% à 382,45 euros) accusaient des mouvements de vente.

Bon élève de la Bourse de Paris ces derniers mois, STMicroelectronics a encore progressé (+1,62% à 62,78 euros).

Petite tension sur les taux

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt français remontaient légèrement, 3,72% pour le taux à 10 ans contre moins de 3,71% jeudi.

La semaine a été marquée par la réunion des banquiers centraux à Sintra. Le président de la Fed, Kevin Warsh, y a indiqué que les pressions sur les prix s'étaient apaisées, tout en reconnaissant que l'inflation restait au-dessus de la cible de la banque centrale.

"Ce qui manque aux marchés, c'est qu'on n'a pas les clés de son interprétation. On ne sait pas comment il va réagir en fonction des données", commente Stéphan Mazel, directeur de la gestion obligataire chez Groupama Asset management.

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