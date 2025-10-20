 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris avance, malgré la dégradation de la notaton française
information fournie par AFP 20/10/2025 à 10:05

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, à quelques encablures de son record en séance, et faisait fi de la dégradation surprise de la notation de la France par l'agence S&P Global Ratings, mue par l'incertitude budgétaire du pays.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 55,46 points, soit 0,68%, à 8.229,66 points vers 09H45, non loin de son record en séance du 10 mai 2024, à 8.259,19 points.

Vendredi, le CAC 40 avait terminé à 8.174,20 points à la clôture (-0,18%), à une soixantaine de points de son record en clôture atteint le 15 mai 2024 à 8.239,99 points.

Les regards seront tournés vers le marché obligataire après que vendredi soir, S&P Global Ratings a annoncé abaisser d'un cran sa note de la France, à A+, en invoquant une incertitude "élevée" sur les finances publiques en dépit de la présentation d'un budget pour 2026 et examiné à partir de lundi en commission des Finances de l'Assemblée nationale.

Le taux d'intérêt des emprunts d'Etat français à dix ans réagissait toutefois peu, en légère hausse à 3,37% vers 09H45, contre 3,36% à la clôture vendredi. En comparaison, son équivalent allemand, la référence pour les marchés en raison de la bonne notation de la dette souveraine allemande, s'inscrivait à 2,59%, après 2,58% vendredi.

Le "spread", ou l'écart entre les deux taux se situe à 0,78 point de pourcentage. Avant la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 par le président Emmanuel Macron, cet écart était sous le seuil des 0,50 point de pourcentage.

"Le changement de notation n'a pas eu d'effet à ce stade même si le marché retient qu'il s'agit-là d'un nouvel avertissement pour la France parce que l'annonce arrive un mois avant la date de révision initialement prévue", souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés pour IG France.

Du point de vue des marchés, "la suspension de la réforme des retraites est une meilleure solution à court terme que de risquer une nouvelle dissolution, cela permet de gagner du temps politique", explique Alexandre Baradez.

"Toutefois, cela ne règle pas le problème politique de fond qui est la situation budgétaire du pays", ajoute-t-il.

Kering sur la voie du désendettement

Le groupe de luxe Kering grimpait de 4,25% à 322,70 euros après avoir annoncé vendre pour 4 milliards d'euros sa division beauté au géant des cosmétiques L'Oréal (+0,97% à 394,50 euros) pour réduire son endettement.

Forvia déçoit

Forvia a affiché un chiffre d'affaires en recul de 3,7% au 3e trimestre 2025, à 6,12 milliards d'euros, en raison d'un effet de change défavorable, a annoncé lundi l'équipementier automobile français, qui a confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

L'action Forvia lâchait 5,63% à 9,80 euros.

